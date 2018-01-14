‘Erdoğan bu siyasi çizginin doğal lideri’

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 2017 turizm değerlendirmesi, 2018 hedefleri ile ilgili bakış açısını paylaşmak üzere medya temsilcileri ile Antalya'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü iyi tanıyan isim olarak Kurtulmuş siyasi gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Tanıdığım kadarıyla Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanlığı adayı olarak ortaya çıkmaz. 2019 seçimleri şahıslar ötesinde önem arz eden bir seçim. Bundan sonra sistemin nasıl oturacağı ve şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum.

(Gül'ün cuma namazı çıkışı açıklamalarına) Kimseye konuşma deme hakkımız yok. Kişisel hesapların ötesinde ülkeye ilişkin, millete ilişkin, menfaatlerimize ilişkin hesap yapanların uzun dönemde yollarının daha açık olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızdan başka bir adayın AK Parti'den çıkmayacağını düşünüyorum. Buna Gül de dahil.

Biz çok ciddi siyaset tecrübesi olan bir ülkeyiz. Bu tecrübe gösteriyor ki siyasi hareketlerin doğal liderleri hareketleri sürükler. Tayyip Erdoğan, AK Parti siyasi çizgisinin lideri. Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayı. "Aday olmak istemiyorum" deme ihtimali çok istisnai bir durum olur. Böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Dolayısıyla siyaset doğal seyrinde akar. Bunun dışındakiler kamplaşma çıkarma ümidinde olanlar olabilir. Sayın Gül'ün böyle bir tanım içinde olacağını zannetmiyorum.

2019 seçimleri hassas. Cumhurbaşkanımızın duruşu da hassasiyetinden. Cumhurbaşkanlığı seçimi güle oynaya gidilen çantada keklik bir seçim değil. 16 Nisan'da yüzde 51.4 ile yüzde 48.6'lık bir denge oluştu. Bu 60'a kadar da çıkabilir. Başka durum da ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanımızın AK Parti'de konsolide etmeye çalıştığı geniş tabana dönük mesaj verdiği kanaatindeyim.

AK Parti ve MHP iki ayrı partidir. Belli konularda yakınlıkları olabilir. Görülüyor ki MHP önümüzdeki dönemde AK Parti ile bir seçim ittifakı yapacaktır. Bu, iki partinin birleşmesi değil, seçim ittifakı süreci. Bu ittifak "Doğu ve Güneydoğu'da seçmeni nasıl etkiler?" sorusu, kampanyanın nasıl olacağı ve siyaset diliyle ilgili. AK Parti'nin en temel özelliklerinden birisi kapsayıcı olması. AK Parti, Türklerin, Kürtlerin diğer etnik grupların kendisini rahat hissettiği bir siyasi parti.

(AYM'nin kararı için) Anayasa Mahkemesi (AYM) içtihadını yapar, kararını verir, yerel mahkeme de o karara uymadığını ortaya koyar. Çok fazla siyasallaştırarak bu süreci başka yönlere, tartışmalara çekmek doğru değil.. Gazetecilik faaliyeti dolayısıyla değil, terör örgütü suçlamasıyla mahkemeye çıkmış olması, tutukluluk halini ortaya koyuyor, mahkemeler de bu yönde karar vermiş. Nasıl AYM'nin kararıyla ilgili bir şey söylüyorsak, ötekiyle ilgili de aynı tavrı ortaya koymamız lazım. Sonuçta mahkemelerin aldığı kararlar var.