Ekonomi, somut olgular kadar psikolojik faktörlerin de rol oynadığı hassas bir alan. Çıkar çatışmalarının yaşandığı anlar ve aynı olay karşısındaki farklı yorumlar esasen kamuoyunu etkilemek için kullanılmakta. İşte bu nedenle, Türkiye ekonomisi hakkında yazı yazan bir grup, müzmin muhalif...

Bu grup, "Bunlar (AK Parti!) tökezleseler..." diye beklediği için kendilerini gizleme adına ilginç argümanlar bulmakta.

İşlerin kötüye gitmesi, o cephede inanılmaz (!) bir coşku yaratmakta. İşler iyiye gidince de sudan bahaneler üretilmekte.

Örneğin, enflasyon verileri açıklandığında...

Eğer rakam düşük çıkarsa, "Vay efendim, fiyat ölçümü için kullanılan sepet eksikmiş!" Eğer rakam yüksek çıkarsa, bu kez sepete mepete takılmaksızın, "E biz demiştik!" Pompalanan tüm karamsar havaya rağmen piyasa umutlu ise "Vallahi kâr etmek için böyle davranıyorlar!" Piyasanın keyfi yerinde değilse, "Gördünüz mü reel sektörün de nihayet gözü açıldı. Dediğimiz noktaya geldi!"

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