Günün mana ve ehemmiyeti, "yerli ve milli" vurgusunu tekrarlamamızı gerektiriyor. Lakin yerli ve milli olmayı, hamasetten öteye götürmek ve içini doldurmak zorundayız.

Türkiye bugün, terör örgütleri ile açıktan, bu kirli şebekeleri sahaya süren küresel güçlerle ise örtülü olarak mücadele ediyor.

Ve bu mücadele kararlılığının arkasında, Türk milletinin asırların birikiminden süzülüp gelen feraseti, inancı ile ülkeyi emanet ettiği yöneticilerin kritik anlardaki stratejik tercihleri yatıyor.

Önceki gün sohbet ederken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü gündeme getirdi.

Ben de detaylarını dün gibi hatırladım. Tarih, Mayıs 2004. Başbakan Tayyip Erdoğan Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne başkanlık yapıyor. Erdoğan'ın inisiyatifi ile komite, tarihi bir karara varıyor.

Savunma sanayii alanında yabancı şirketleri merkeze alan modellerle uzun süredir sonuçlandırılamayan "modern tank, taarruz taktik keşif helikopteri ve insansız hava araçları" ihaleleri iptal ediliyor.

Ardından yeni dönemin kodlarını belirleyen şu açıklama geliyor:

"Savunma projeleri için milli imkânların azami kullanımı ile yurtiçi üretimi ve özgün tasarımı esas alan yeni tedarik modelleri oluşturulmasına ve yurtiçi firmalarımızın daha etkin olmasına karar verilmiştir!"

İşte o karar sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki terör yuvalarına dönük operasyonu, kendi göbeğini kendisi keserek gerçekleştirebiliyor. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları ile akıllı mühimmatlarla, zırhlı araçlarla, yerli milli piyade tüfeği ile yedi düvele karşı ülkenin çıkarlarını kan ve can pahasına savunabiliyor.

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