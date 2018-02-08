Gündem, yeniden Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği. Öylesine köklü ve derin bağlar söz konusu ki... Kırılganlıktan artık kırılmaya doğru evrilen bu iki müttefikin güncel pozisyonu, küresel ve bölgesel dengeleri sarsacak kadar kritik.

Esasen, Suriye krizi başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki meselelere ABD, AB veya Rusya perspektifinden bakmıyoruz. Bizim için önemli olan Türkiye'nin çıkarları. Şartlar, çok merkezli ama dikkatli dış politik açılımları zorunlu kılıyor. Vekalet savaşları yürüten, rekabet içinde gözüken süper güçlerin, yeri geldiğinde sürpriz anlaşmalara imza atması halinde Türkiye'nin açığa düşmemesi çok önemli.

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