Radara kolay kolay yakalanmıyor. Havadan havaya, havadan karaya füze sistemleri taşıyor. TSK'nın, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın, Menbiç'e uzanması ihtimaline karşı şu anda özel devriye görevini sürdürüyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş savaş uçağı (210 milyon dolar olan) F22 Raptorların (yırtıcı kuş) Türkiye'ye mesaj verilircesine Menbiç'i (YPG'yi) koruma kalkanına alması, müttefiklik ilişkisiyle açıklanabilir mi?
17 Ocak'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yapılan analizler, Washington'daki stresi ve kafa karışıklığını gösterdiği kadar ABD'nin "inat stratejisi" izleyeceğini de teyit ediyor. Beyaz Saray yönetiminin, terör örgütü DEAŞ'ı etkisiz hale getirmek için bir başka terör örgütü YPG'yi kullanmasını kendi iç kamuoyuna izah edebileceği, Türkiye ile ilişkilerin ise ABD iç siyasetinin öncelikli meselesi olmadığı belirtiliyor. ABD'li yetkililerin her fırsatta, Ankara'nın kararlılığını ölçmeye çalıştığı, Rusya ile varılan mutabakatın içeriğini öğrenmeye odaklandığı da anlatılıyor.
Özetle... Birleşik Devletler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmemek için, NATO müttefikine karşı "askeri güçlerini" öne çıkarıyor!