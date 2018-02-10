Bilmem hatırlar mısınız? 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) yönelik saldırıların ardından ABD, NATO nezdinde önemli bir hamle yapmıştı. NATO Konseyi, terör eyleminin ABD dışından yönlendirildiğine ikna olmuş ve kurucu belgesi Washington Antlaşması'nın 5. maddesini işletme kararı almıştı. NATO'nun, bir üyesine yapılan saldırının, tüm üyelere yapılmış sayılmasını ve dayanışma ile bertaraf edilmesini esas alan "taahhüt maddesinin" devreye alınması önemli bir gelişmeydi.

Bugün ABD, Irak'ın işgali ve beraberindeki hatalarından doğan DEAŞ terör örgütünü etkisiz kılma iddiasıyla Suriye'nin kuzey doğusunda tehlikeli bir oyun oynamakta. Terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın, Suriye kolu olan PYD-YPG'yi meşru (!) ortak gibi sahiplenmekte. Böylece bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin sınırında, bir başka NATO üyesi olan ABD, terörü askeri ve siyasi açıdan himaye etmekte.

Sadece bu çelişki bile NATO'nun misyonunu sorgulamak için yeterli gerekçeler sunmakta. Evet NATO, Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkına atıfta bulundu, 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'na kerhen de olsa destek verdi. Gel gör ki NATO misyonu, gerçek manada terörle mücadele eden tek üyesi konumundaki Türkiye'ye karşı terör tehdidi yaratılmasına mani olamadı!

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