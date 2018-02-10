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OKAN MÜDERRİSOĞLU
10 Şubat 2018, Cumartesi OKAN MÜDERRİSOĞLU

11 Eylül 2001... 20 Ocak 2018... NATO’yu sorgulama zamanı

Bilmem hatırlar mısınız? 11 Eylül 2001'de 'taki 'ne (İkiz Kuleler) yönelik saldırıların ardından , nezdinde önemli bir hamle yapmıştı. NATO Konseyi, terör eyleminin ABD dışından yönlendirildiğine ikna olmuş ve kurucu belgesi Washington Antlaşması'nın 5. maddesini işletme kararı almıştı. NATO'nun, bir üyesine yapılan saldırının, tüm üyelere yapılmış sayılmasını ve dayanışma ile bertaraf edilmesini esas alan "taahhüt maddesinin" devreye alınması önemli bir gelişmeydi.
Bugün ABD, 'ın işgali ve beraberindeki hatalarından doğan terör örgütünü etkisiz kılma iddiasıyla 'nin kuzey doğusunda tehlikeli bir oyun oynamakta. Terör örgütü olarak tanıdığı 'nın, Suriye kolu olan PYD-YPG'yi meşru (!) ortak gibi sahiplenmekte. Böylece bir NATO ülkesi olan 'nin sınırında, bir başka NATO üyesi olan ABD, terörü askeri ve siyasi açıdan himaye etmekte.
Sadece bu çelişki bile NATO'nun misyonunu sorgulamak için yeterli gerekçeler sunmakta. Evet NATO, Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkına atıfta bulundu, 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'na kerhen de olsa destek verdi. Gel gör ki NATO misyonu, gerçek manada terörle mücadele eden tek üyesi konumundaki Türkiye'ye karşı terör tehdidi yaratılmasına mani olamadı!

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Oysa NATO, sadece 'ya karşı bir savunma kalkanı olarak görülemez. NATO, istihbarat alışverişi başta olmak üzere üyelerine yönelik her türlü (terör dahil) saldırı karşısında verilecek tepkinin etkili koordinasyonu için uygun bir zemin olmak durumunda. Terör, siber tehdit, enerji güvenliği, kimyasal silahlar... NATO'nun güncel görev alanlarına girmeli, ittifak anlaşması bu çerçevede yenilenmeli. Farklı NATO Zirveleri'nde bu hususlara ilişkin niyet beyanları olsa da tablo iç açıcı değil. Zira NATO üyeleri, kendi içlerinde terör örgütleri arasında ayrım yapabiliyor. Bir ülkenin terörist saydığı kişi ya da örgüt bir diğer NATO üyesi tarafından -sözde- özgürlük savaşçısı (!) görülebiliyor.
Netice olarak... Küresel güvenlik için ikiyüzlü diplomatik tavırların terk edilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü akrep, dereyi geçerken dahi sırtına bindiğini sokar!

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