Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Suriye ve terörle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığını "tüm açıklığı ile ilettiği!" sırada, Başbakan Binali Yıldırım da Berlin'de Alman Şansölyesi Merkel'le görüşüyordu. Merkel, mevkidaşı Yıldırım'a, "İki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan kaygılıyız" demekle yetinirken asıl dosyasına öncelik vermeyi tercih etti. Almanya için hükümeti ile medyası ile varsa yoksa "Deniz Yücel!" Zaten anlaşıldı ki henüz hükümetini kurma aşamasında olan Merkel'in, Başbakan Yıldırım'la görüşmek istemesinin arka planında biraz da bu Deniz Yücel meselesi var. Daha doğrusu, Yücel'in tutukluluğunun üzerinden bir yıl geçmesinin yıldönümü (!) nedeni ile Alman Şansölyesi hem kendi kamuoyunun gazını almayı hem de Türkiye'ye kendince mesaj göndermeyi düşünmüş. Sözde Alman vatandaşı imiş... Bu nedenle yakından ilgileniyorlarmış. Tabii biliniyor ki sıradan Alman pasaportu ile Alman devletine çalışanların pasaportu aynı derecede himayeye mazhar değil! (Ki Deniz Yücel dün serbest kaldı)

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