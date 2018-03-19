MHP KURULTAYI’NDAN İZLENİMLER

18 Mart 2018... Öylesine tarihi, siyasi ve stratejik bir kavşak oldu ki...

MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nı takip ederken bir yandan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü kutlanıyor diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin kent merkezine girdiği ve terörden temizlediği bilgisi geliyordu.

Kurultay salonunun çevresinden içine kadar en belirgin gözlemim şu oldu:

"Cumhur İttifakı mayası tutmuş!" Hatta, "Bünyesindeki muhalif unsurlardan ve kamburdan kurtulan MHP'yi iktidar heyecanı sarmış!"

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, konuşmasından önce okunan, gündeme damgasını vuran ve büyük alkış alan şu mesaj dikkati çekici idi:

"7 Ağustos 2016'da Yenikapı Meydanı'nda vücut bulan dayanışma ve ardından 16 Nisan 2017 halk oylamasında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi, ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Ortak değerler etrafında buluşabilme erdemini gerektiren bu yeni süreç, 2019 seçimlerine yönelik başlatılan 'Cumhur İttifakı' ile bir adım daha öteye taşınmıştır. 2019 seçimleri ve seçimde ortaya konulacak birlik ve beraberlik ruhu ülkemizin 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yapması gereken atılımlar bakımından da son derece önemlidir. İnşallah Türkiye bu kritik süreci başarıyla atlatacak, çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşünü devam ettirecektir." Tahmin edileceği gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri, yeni dönemin açık ve net özetiydi. Nitekim Sn. Bahçeli de ittifak paydasına bağlılığını iki somut cümle ile ifade etti:

1- Cumhurbaşkanı Seçiminde adayımız aksi ve arızi bir gelişme olmadıktan sonra Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır.

2- Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakı'nı çatlatamayacaktır. Fitne yayanlar, 'Geçmişte sen onu söylemiştin, o bunu söylemişti' diyenler, ala ala ancak havalarını alacaklar, kirli avuçlarını yalayacaklardır.

Özetle...

Önümüzdeki dönem, Cumhur İttifakı'na karşı çekilecek operasyonlara karşı duyarlı olmayı gerektirecek. Bahçeli'nin dediği gibi -mevcut şartlarda- "Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır!"