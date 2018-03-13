Hey gidi günler, hey! 20 yıl önce idi. Türk Hava Yolları (THY) için ortak aranıyor, "Biz bu işi beceremiyoruz" diye yabancı bir hava yoluna satışı için uğraşılıyordu. Süreçler, pazarlıklar dün gibi hafızamda. Şimdi şirket ismi vermeyeyim ama özelleştirme tarihini bilenler hemen hatırlayacaktır. THY'nin, ortaklık kuracağı yabancı havayolu şirketine gösterilen ilgiyi teyit için Başbakanlık Resmi Konutu imza törenine açılmıştı. O şirketin yolcuları, İstanbul bağlantılı uçuşlarında Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine THY ile devam edecek, THY de seferi olmayan Afrika ve Güney Amerika ülkelerine bu şirketin aktarması ile erişebilecekti.

Öykü öylesine ilginç ki... İşte size bir detay daha. IMFDünya Bankası görüşmeleri için Washington'a uçacak ekonomi bürokratlarımız, İsviçre'yi üs olarak kullanırdı. Nereden nereye? Zira THY'ye talip olan, sonra vazgeçen o yabancı şirket bir ara batmanın eşiğine geldi. THY'ye teklif vermedi. Doğrusunu isterseniz, Türkiye için hayırlısı oldu. Geçtiğimiz hafta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarını okurken, THY'nin Ankara'daki özelleştirme öyküsü ile yıllar öncesinden bugüne uzanan değişimi aklıma geldi.

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