Bildim bileli organize bir grup, Türkiye ekonomisini hasta, hatta yatalak gösterme çabasındadır. Bugün doktora başvuran herhangi bir vatandaşa, belli tetkikler yapıldıktan sonra, dikkat etmesi gereken hususlar mutlaka hatırlatılır. Bu öneri ve uyarılar -prensip olarak- o kişinin hastaneye yatırılacağı anlamına gelmez. Türkiye ekonomisini de çok yönlü tahlile tabi tuttuğunuzda söylenecek belli başlı hususlar mevcuttur ve hiçbiri de sürpriz değildir. Kaldı ki Türkiye'yi yönetenler, sorunların ve fırsatların farkında. En önemli nokta da burası. Niçin? Çünkü, "güven veren" itici güç siyasi iradede gizli de ondan. Ekonomiyi yakından izleme, özel sektörü teşvik etme ve gerektiğinde en zorlu kararları alabilme cesareti. AK Parti'nin 16 yıldır uygulama ile gösterdiği bu başarısı yadsınamaz. Kuşkusuz, ekonomide her şey tozpembe iddiasında bulunulmuyor. Ama ekonomiyi yatağa düşme aşamasında gibi gösterme anlayışını da iyi niyetli bulmak mümkün görünmüyor!

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Bugün temel tartışma şu: "?"Önce şu tespitipaylaşayım... Ekonomininbüyümesi ile sandığınbüyümesi arasında doğruorantı olduğu Türkiyetecrübesinde bir gerçek.... Çarkları durdurulmuş bir ekonomiyi yeniden harekete geçirmenin maliyeti ile ılımlı büyümeyi yönetmenin maliyeti arasında çok büyük fark var. Ani fren yaptırılan ekonomi, birkaç yıldan önce toparlanamazken, yüzde 4-5 aralığında büyüyen ekonomiye yön vermek ve gerektiğinde dengeleyici tedbirler uygulamak daha kolay.Halihazırda ne "" sözü ne de "" ısrarı doğru! Ekonomi ölü mü ki canlandırılacak? 2017'deki yüzde 7.4 büyümeden 2018'de yüzde 4-5 büyümeye doğru makul geçiş yapan ekonomi mi yavaşlatılacak?Her ikisi de hayatın ve reel politiğin güncel şartlarına uymuyor!Peki, "?" Cevabı açıkve net:Büyüme eğilimi sürdürülecek. Bu amaçla, katma değerli ürün üretimini ve istihdam artışını destekleyen krediler için faiz indirimi öncelikle gündeme alınacak.Enflasyonu tek haneye indirecek ince ayarlar sıklaşacak.Cari açık yönetilebilir seviyede tutulacak.... Ekonomide moral takviye edilecek ve bulaşıcı karamsarlığa geçit verilmeyecek.