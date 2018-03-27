Bana sorsanız, "Bu kadar konuda yazıp çiziyorsun da özel ilgi alanın nedir?" diye... Cevabım, "Bürokrasi" olur. Yani... Devletin işleyişi ve daha çok da tıkandığı noktalar.

Siyasi fikri ne olursa olsun, kamu yönetimine bulaşanlar Ankara'da inanılmaz bir değişime uğruyorlar. Adeta genetik şifreleri yeniden kodlanıyor. Ve "bürokratik refleks, bürokratik şovenizm, bürokratik oligarşi" olarak adlandırılan yapı karşımıza çıkıyor.

Peki, ne oluyor?

Milletten yetki alan ve millete hesap veren siyasi iktidarla birlikte çalışması, siyaset kurumuna alternatifler, çözümler, projeler üretmesi gereken bürokratlar, odalarına kapanıyor, kendi dar camialarına sıkışıp kalıyor, hayatın gerçeklerinden kopuyor, ayrı birer dukalığa dönüşüyorlar. Zaten halletmeleri gereken işi yokuşa sürüp, kendilerine minnet duyulmasını bekliyorlar, bu ortamı ustaca yaratıyorlar ve kişisel kariyer planlamalarını ellerindeki devlet gücünü kullanarak gerçekleştiriyorlar.

Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki zamana ve kişiye göre icraat yeteneği geliştirerek. Bir başka ifade ile "Kimin sorununu çözersek istikbalimize olumlu etkisi olur?" sorusuna göre şekil alıyorlar. Hayatın ve küresel sistemin dinamizmini ıskalıyorlar, nitelik değiştiren problemleri göremiyorlar, sadece ellerindeki imza ve paraf yetkisinin arkasına saklanarak vaziyeti idare ediyorlar.

Bürokratik deformasyona rağmen ayakta kalmayı başarıyorlar mı? Evet. Hesap verebilirlikleri sınırlı olduğu, yetkili ama sorumsuz kalabildikleri, ehliyet ve liyakat eksikliklerini siyasi ilişkileri varmış algısı ile telafi ederek!

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