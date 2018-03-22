Fırat Kalkanı (Ağustos 2016) ve Zeytin Dalı Harekâtı (Ocak 2018) Türkiye'nin yönetsel bağımsızlığı açısından tarihi değer taşıyor. Bu tespitin gerekçelerini izah etmeye çalışayım... 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başlatılan yeniden yapılanma süreci hayati önemde idi.

Darbeciler tarafından malul edilen ordunun, yerli ve milli karakteri ile küllerinden doğması, Türkiye kamuoyunu moral değerler açısından kendine getirirken dış kamuoyunda da şaşırtıcı izler bıraktı.

Zeytin Dalı Harekâtı ise geleneksel olarak NATO formatlı bir ordunun, sözde değil özde milletin ordusu kimliğini tescil etti. Zeytin Dalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "insani, askeri, siyasi, dış politik ve ekonomik riskleri" yöneterek sergilediği kararlılık sayesinde uzatıldı.

Harekât, aynı zamanda Silahlı Kuvvetler'in, Milli İstihbarat'ın, medyanın ve kamu diplomasisinin özlenen uyumu sayesinde zafere ulaştı.

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