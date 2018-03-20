Bu piyasa operasyonunun bir benzeri Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında yaşanmıştı. Askerimiz, alanda terör temizliği yaparken ekonomi "kur şoku" ile karşı karşıya bırakılmıştı. Şimdi Zeytin Dalı Harekâtı'nın gurur verici başarıya ulaştığı bir ortamda, ekonomide yine "çemberi daraltma operasyonu" çekiliyor. Öncekilerden farklı olarak bu kez "organize çalışılıyor!" Nasıl mı? Açıklamaya çalışalım...

İşaret fişeğini IMF ateşledi. Türkiye ekonomisi için "aşırı ısınma var!" tarzında değerlendirmeler yaptı.

Ardından Moody's'in kredi notunu indirme hamlesi geldi.

Ve nihayet belli başlı yabancı yatırım bankalarının raporlarında, "cari açık, para politikasının etkinliği ve erken seçim senaryolarına" dayalı negatif yorumlar hızlandı.

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