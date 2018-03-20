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OKAN MÜDERRİSOĞLU
20 Mart 2018, Salı OKAN MÜDERRİSOĞLU

Dikkat! “Çemberi daraltma operasyonu!”

Bu piyasa operasyonunun bir benzeri Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında yaşanmıştı. Askerimiz, alanda terör temizliği yaparken ekonomi "kur şoku" ile karşı karşıya bırakılmıştı. Şimdi Zeytin Dalı Harekâtı'nın gurur verici başarıya ulaştığı bir ortamda, ekonomide yine "çemberi daraltma operasyonu" çekiliyor. Öncekilerden farklı olarak bu kez "organize çalışılıyor!" Nasıl mı? Açıklamaya çalışalım...
İşaret fişeğini IMF ateşledi. ekonomisi için "aşırı ısınma var!" tarzında değerlendirmeler yaptı.
Ardından Moody's'in kredi notunu indirme hamlesi geldi.
Ve nihayet belli başlı yabancı yatırım larının raporlarında, "cari açık, para politikasının etkinliği ve erken seçim senaryolarına" dayalı negatif yorumlar hızlandı.

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Bilhassa uluslararası sermaye, kendi kendini doğrulayan kehanet misali, imal ettiği risklere, kendisi de fazlasıyla inanmaya başladı. 10 yıl vadeli Türk tahvillerinde gözlenen hareket, kura atak şeklini aldı. Halihazırda, nisan-mayısta netleşecek "sendikasyon kredileri yenileme" sürecine göre pozisyonlar tahkim edilmekte. Bunun anlamı çok açık:
"Türkiye için bekle-gör" politikası üretip, kredi ve likidite şoku yaratıp, 'nı baskılayıp, bir yılda elde edilecek kârı, bir iki ayda sağlama alma planı.
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Tablo bu kadar net iken Ankara'nın yapması gerekenler de belli...
Her şeyden önce ekonomiye yönelik saldırılara karşı teyakkuzda olmakta ve büyüme dinamiklerini korumakta fayda var.
Ne olursa olsun, enflasyonu tek haneye indirme ve reel faiz marjını azaltma çabaları kesintisiz sürmek zorunda.
Piyasaların kafasını meşgul eden, belirsiz kaynaklardan türeyen spekülasyonuna da şu veya bu şekilde son verilmesi kaçınılmaz gereklilik.
Merkez Bankası'na ve para politikasına bindirilen yükün yönetilebilir olması için 'nın görünür olması, sermaye piyasalarının alternatif kaynaklar üretmesi, maliye tarafının yönetilebilir fiyatlar konusunda titiz davranması ve en önemlisi siyasi koordinasyonun hissettirilmesi mutlak zorunluluk.

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