Son dönemde bir dizi elektronik posta alıyorum. Arayan soran, gelen giden de çok. Maliye Bakanlığı'nın kalbinin attığı yer olarak gördüğüm "vergi yönetimi ve vergi denetimi" konusunu yakından izlemeyi sürdürüyorum. Gündemden fırsat bulamadığım için yeterince yer ve vakit ayıramadığımı kabul ediyorum.

Şu hususu peşinen belirteyim: Vergi idaresinin ve denetim birimlerinin reformunu başından beri destekledim. O günkü şartlarda alınan tedbirler gerekli idi. Bugünkü şartlarda ise artık "yeterli değil!"

Vergi müfettişliği kurumunun, yılların genetik rahatsızlıklarıyla malul edilmesine kayıtsız kalamayız. İşe değil, rütbeye odaklı yani kast sistemi üreten zihniyete ve mevzuat hazretlerinden kaynaklanan problemlere yeniden el atmak durumundayız.

Bu aşamada, hassas saydığım meseleyi derinlemesine ele alacağımı belirtmekle yetineyim.