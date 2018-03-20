Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Okan Müderrisoğlu > Vergi Müfettişliği...
OKAN MÜDERRİSOĞLU
20 Mart 2018, Salı OKAN MÜDERRİSOĞLU

Vergi Müfettişliği...

Son dönemde bir dizi elektronik posta alıyorum. Arayan soran, gelen giden de çok. 'nın kalbinin attığı yer olarak gördüğüm "vergi yönetimi ve vergi denetimi" konusunu yakından izlemeyi sürdürüyorum. Gündemden fırsat bulamadığım için yeterince yer ve vakit ayıramadığımı kabul ediyorum.
Şu hususu peşinen belirteyim: Vergi idaresinin ve denetim birimlerinin reformunu başından beri destekledim. O günkü şartlarda alınan tedbirler gerekli idi. Bugünkü şartlarda ise artık "yeterli değil!"
Vergi müfettişliği kurumunun, yılların genetik rahatsızlıklarıyla malul edilmesine kayıtsız kalamayız. İşe değil, rütbeye odaklı yani kast sistemi üreten zihniyete ve mevzuat hazretlerinden kaynaklanan problemlere yeniden el atmak durumundayız.
Bu aşamada, hassas saydığım meseleyi derinlemesine ele alacağımı belirtmekle yetineyim.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN