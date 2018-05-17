Cumhur İttifakı’na nifak sokamazlar

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde hedeflenen güçlü parlamento, güçlü cumhurbaşkanı" dedi ve ekledi: "Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a oy verin, aşağıda kime verirseniz verin" yaklaşımını işlemeye çalışanlar başarılı olamayacak. Cumhur İttifakı'nın bozulmasına fırsat vermeyiz..." "Biz dersimize çalışıyoruz. Seçim beyannamemiz açıklandığında bunu net göreceksiniz. 24 Haziran sonrası sistem tüm kurumlarıyla daha sağlıklı ve hızlı işleyecek"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki temaslarının ardından Türkiye dönüşü öncesi Londra'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendi. İşte Erdoğan'ın sözlerinden çarpıcı alıntılar;

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ VE CUMHUR İTTİFAKI: Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin' şeklinde bir mantık olamaz. Kimse aramıza nifak sokamaz. O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza, 'Tabanda partinize sahip çıkacaksınız' diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli'ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. 'Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım' diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. BBP'yi de Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecek.

BÜROKRATİK OLİGARŞİ: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ekonomide de işlerin daha sağlıklı yürümesini sağlayacak. Halihazırdaki sistemde, bürokratik oligarşinin tümüyle yenildiğini söyleyemeyiz. Bürokratik oligarşi egemenliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli getirilerinden birisi, bürokratik oligarşinin egemenliğinin son bulması olacak. 24 Haziran'dan sonraki süreçte, sistem tüm kurumlarıyla daha sağlıklı, hızlı işleyecek. Siyasi iktidar, başarısızlık halinde bedel ödeyeceğinin bilinciyle, daha sorumlu davranmak durumunda olacak.

KUR BASKISINA ALTERNATİF ÇÖZÜM: Rusya, İran, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerle ulusal para üzerinden alışveriş yapma hususundaki çabalar, altınla borçlanma gibi alternatifler kur baskısından kurtulmak açısından önemli.

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİ: ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket. Filistinlilerin topraklarından sürülmesi) 70. yılında yaşanan hadiseler bir utanç tablosu. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan taviz vermeyiz. Filistin yalnız değildir. Diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz. BM Genel Kurulu'na da gidebilir. Orada uygun bir zemin de var.

DEV DAYANIŞMA MİTİNGİ: Cuma (Yarın) Yenikapı'da dev bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'da da partimiz pazar günü bir miting yapacak. Diyarbakır mitinginin benzerlerini, ramazan boyunca Türkiye genelinde sürdürebiliriz. Bunları Cumhur İttifakı olarak yapmamız da gündeme gelebilir.

NETANYAHU'YA ANLADIĞI DİLDEN CEVAP: Netanyahu'nun attığı tweetle verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Ben, Hamas'ı terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını kurtarmanın gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir. İsrail orada işgalcidir.

ANTİ SİYONİST HAHAMLAR: Anti siyonist hahamlarla görüştüm. İsrail'in siyonist olduğunu söylüyorlar. Bunu biz söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Hahamlar bize, 'Siz, Yahudiler ile Siyonistler arasındaki ayrımı iyi yapan bir lidersiniz' diyorlar. Kendilerine, haksızlığa karşı çıkmalarını, seslerini yükseltmelerini söyledim.



'KRALİÇE 92 YAŞINDA AMA DEHŞET HAFIZASI VAR'

Kraliçe 2'nci Elizabeth 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey'in (Abdullah Gül) Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde Türkiye'yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Konulara hakim.

Birleşik Krallık'la kapsamlı serbest ticaret anlaşması ufukta gözüküyor. Bir takvim vermem doğru olmaz. Ama 24 Haziran'dan sonra adım atmaya hazırlar.



ABD'NİN 'BEN YAPTIM OLDU' MANTIĞI YANLIŞ

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI: Biz hakkın yanındayız. ABD'nin, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı geri çekilme kararını doğru bulmamamızın da sebebi bu. ABD'nin, İran konusunda 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket etmesi doğru olmamıştır. İran'a geçmişte yaptırım uyguladılar da ne oldu? Fransa Peugeot'yu, Almanya Mercedes'i verdi. Çin zaten 'Ne istersen veririm' diyor.



S-400 KONUSUNDA TAVİZ YOK

ABD'YE NET MESAJ: NATO müttefiki ülke olarak, Yunanistan nasıl S-300 almış ise bizim de Rusya'dan S-400 almamızda bir sorun yok. NATO'da müttefik olduğumuz ABD'den, an geliyor parayla dahi silah alamıyoruz. Dolayısıyla S-400'ten taviz söz konusu değil. Kaldı ki Rusya bize çok avantajlı bir kredi imkanı da sundu. Ayrıca Rusya'dan aldığımız petrolü, doğalgazı da kesemeyiz. Rusya'dan ülkemize 5 milyon turist geliyor. ABD'den ise beklentimiz, ilişkilerimizin, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuna her açıdan uygun olmasıdır.



FİLİSTİN İÇİN 12 LİDERLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de İsrail'in yaptığı katliama karşı dünya liderleriyle yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Önceki gün 5 liderle görüşen Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le telefonda görüşerek Filistinlilerin dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirtti. Erdoğan ile görüşmesinde yaşanan hadiselerden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Papa Francis barış için Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti. Görüşmelerde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) yarın İstanbul'daki olağanüstü toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. ANKARA