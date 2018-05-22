İlerlemiş yaşına rağmen yakınlarda girdiği seçimlerde zafer kazanan Mahatir Muhammed'i hatırlayan vardır.

Mahatir, ülkesi Malezya'yı 1997 Asya krizinin pençesinden, IMF reçetesi olmadan çıkaracağını söylediğinde imkânsızın peşinden koşmakla eleştirilmişti. Siyasi popülaritesi o yıllarda yüksek olan Mahatir Muhammed, IMF'siz kriz yönetimini başararak, ilham kaynağı oldu.

Türkiye ise 1999 sonunda temelleri atılan, 2000 başında devreye giren ve 2001 Şubat'ında hem de IMF kontrolünde iken krizle sonuçlanan acı tecrübeden sonra, 2002'den itibaren farklı bir çaba sergiledi.

2002-2008 arasında AK Parti iktidarı, IMF ile çalışmak zorunda kaldı. Fon'un, insanı göz ardı eden katı politikalarına karşı Türkiye, sosyal programları ve büyüme odaklı yaklaşımları ön plana çıkarmayı başardı. 10 yıl önce (2008) Stand-By defterini kapatan Ankara, 5 yıl önce de (2013) IMF'ye olan borcun tamamını ödedi.

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