Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yepyeni bir dönem başlıyor. Uygulama henüz görülmediği için Ankara'da hâlâ eski refleksler hâkim. Oysa çok kısa bir süre içinde bakanlar sadece konuları ile sınırlı olmak üzere TBMM'ye gelebilecek. Bunun için dahi bir içtüzük düzenlemesi yapılacak. Bakanlar hakkında gensoru verilemeyecek. Yürütme makamı, bütçesini savunmak dışında genelde Meclis'te bulunmayacak. Bu özellikli durum nedeni ile milletvekilleri asli işlerine odaklanacak. Yani, seçmenlerle daha yoğun ve doğrusal temas kuracak. Halkın gündemini ve taleplerini güncel olarak tespit edip, çözümü için yasa önerisi verecek. Hatta farklı siyasi parti grupları birbirlerini ikna etmeye çalışacak.

8 Temmuz'da gerçekleşecek yemin töreninden sonra siyasette "uzlaşma kapısının" ardına kadar aralanacağını söylemek iyimserlik olur. Ancak, TBMM zemininde konu veya proje bazlı birbirinden ilginç işbirliklerine ve anlık siyasi buluşmalara artık hazırlıklı olmak gerek.

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