Merak edenler için söyleyeyim.

Yeni ve yenilikçi bir ekonomik metin hazırlanıyor. Buna "Stratejik Yol Haritası" da denilebilir.

Birincisi... Orta Vadeli Program adıyla, mantığıyla ve pratiğiyle değişime uğruyor. Sadece bir ipucu vereyim.

"3 yıllık plan hazırladım, açıkladım.

Seneye bakarız" mantığı tarih oluyor.

Taahhütleri güçlü, gelişmelere göre piyasa paydaşları ile değerlendirilen, hatta şartlara göre güncellenen bir plan modeli bu.

İkincisi... Maliye politikalarında "öngörülebilirlik" hedefleniyor.

Nedir o? Bir tür "mali disiplin kurallar manzumesi." Yani, hangi göstergeler altında harcama kısıcı önlemler alınacağı, ne zaman gelir artırıcı önlemlere başvurulacağı hususları, piyasalar açısından belli tahmin sınırları içinde olacak. Buna, açık, etkin ve sürdürülebilir maliye politikası yaklaşımı da denebilir.

Üçüncüsü... Yüksek maliyetli, kısa vadeli fon girişi yerine düşük maliyetli, uzun vadeli döviz girişini teşvik edecek bir politika seti üzerinde çalışılıyor. Şimdilik bu kadarını belirteyim.

Dördüncüsü... Reel sektörde de dönüşüm amaçlanıyor. 2001 sonrası nasıl ki bankacılık sisteminin çalışma tarzı, risk yönetimi ve sermaye yeterliliği kriterleri değişti ve başarılı neticeler alındı ise benzeri yeniden yapılanmanın reel sektörde de gerçekleştirilmesi üzerinde duruluyor.

Beşincisi... Bankacılık sektöründe verimliliği, kârlılığı aşağıya çeken veya maliyeti artıran tüm unsurlara detaylı bakılıyor. Kamu bankacılığı da bu kapsamda ele alınıyor.

Ve bütüncül bir yaklaşımla...

Güven veren, istikrarlı bir ekonomik çerçeve içinde, düşük tek haneli enflasyon ve cari açık ile Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak sürdürülebilir büyüme, teknolojik sıçrama ve bilhassa genç istihdamında somut sonuçlar arzulanıyor.

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Türkiye'den kazanan ister yabancı isterse yerli olsun ilgili tüm aktörlerin Hazine ve Maliye Bakanı'ı tanımalarını, izlemelerini ve iş yapma biçimini içselleştirmelerini salık veririm.Önemsediğim husus, "" çizgisinde kontratak yapmakiçin fırsat kollayanlar bile değil.Başkanile bitip tükenmek bilmeyen şekilde rövanş peşinde koşan bir azınlığın tutumu." diye muhtelif kapalımahfillerde konuşanlar... Onlarındönemi kapanıyor. Elini taşın altınauzatanlar için kim olduklarına bakılmaksızınumut verici bir süreç başlıyor.