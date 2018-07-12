Hepsi dürüst işinin ehli tecrübeli

Başkan Erdoğan, gazetecilerle uçak sohbetinde kabinesindeki isimleri değerlendirdi: Bu arkadaşlar dünyayı tanıyor. Dallarında çok başarılılar. Biz de “Arkadaş elini taşın altına koyacaksın” dedik

Başkan Tayyip Erdoğan, yemin töreninin ardından devlet geleneğine uygun olarak Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ilk resmi ziyaretlerden dönüş yolunda yeni dönemin ilk kabinesini, isim isim ve özellikleri ile değerlendirdi. "Bu arkadaşlarımız dünyayı iyi tanıyorlar, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları yok. En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir" diyen Erdoğan, şu mesajları verdi:







'SUNUMLARI HEP DİKKATİMİ ÇEKTİ'

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay: Başbakanlık Müsteşarlığı ve AFAD'daki çalışmaları ile başarılı bir isimdir. Amerika'da da önemli yerlerde çalıştı. Ben endüstri mühendislerine çok dikkat ederim, devlet yönetimlerinde de başarılı olurlar. Fuat Oktay üretimi ve katkısı ile MGK'larda yaptığı sunumlar ile hep dikkatimi çekmiştir. Bunun burada da yansıyacağına inanıyorum.



'DAHA SERİ DERLEYİP TOPARLAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Berat Albayrak Bey'in finans sektörü ile hem pratikte hem de teorikte geçmişi var. Özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi'nde bu konunun dersine girmiş bir isim. Böyle bir geçmişi olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip, toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum.



'SİVİL-ASKER AYRIMI AŞILMIŞTIR'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hulusi Akar Paşa'nın, Yaşar Güler Paşa'nın ve Ümit Dündar Paşa'nın birbirleri ile olan gönül bağları ve birliktelikleri "şüpheci nazar" ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır. Milli Savunma Bakanı ile TSK arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır. İnanıyorum ki karar alma sürecinde de bir sekteye fırsat vermeyecektir.



'HEPSİ KENDİLERİNİ İSPATLAMIŞ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Onların her biri kendilerini ispatlamış arkadaşlarım.



'ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Sektörün içinde bir iş insanı. DEİK ile TOBB ile yoğun çalışmaları olan bir isim. Kendisine inanıyorum, ondan da çok şey bekliyorum, Odalarla ithalat -ihracat konularında yoğun çalışmaları olacak.



'TURİZMDE BİR NUMARA'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Turizm sektöründe bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi.



'ELİNİ TAŞIN ALTINA KOY DEDİM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Arkadaş işinin başından geleceksin" dedik. Ben bir DEİK Toplantısı'nda "Burada da babayiğitler çıksın, dışarıdan kuru sıkı atmaya benzemez, gelin elinizi taşın altına koyun" demiştim. Sonra da "Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim" dedim. Sağ olsun o da kırmadı.



'DEVLET OKULUNDA DA YAPACAK'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Benim ilk dönemimde Talim Terbiye Kurulu Başkanı idi. Onun da akademisyenlik hayatı var, ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek. Başarılarını devlet okullarımıza hakim kılmasını temenni ediyorum.



'SEVK VE İDARE KABİLİYETİ VAR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Babasından (Merhum Ekrem Pakdemirli) genlerine işlemiş bir başarı var. Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu. Ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk ve idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Benim ordinaryüs Prof. Reşat Kaynar Hocam vardı, bir gün derste "Türkiye'nin en önemli eksiği sevk ve idareci eksikliği" derdi. Yani bugünkü hali ile organizatör.



'SEKTÖRÜN İÇİNDE'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki müsteşar arkadaşımız. Yıllardır sektörün içinde ve başarılı.



'ATOM KARINCA'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: ODTÜ mezunu, Amerika'da yüksek lisans öğrenimi oldu. Pratik, zeki, tuttuğunu koparır. 'Atom karınca' diyebilirsiniz.



'İYİ BİR İSTATİSTİKÇİ'

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Çok zeki ve iyi bir istatistikçidir. Kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Onu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstatistiki Ekonomik, Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi'ne direktör olarak teklif etmiştim.



'KATKISI ÇOK'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim yaptı. Spor Toto'nun başındayken bize ciddi katkıları oldu. Başarılı olacaktır.



'SAAT MEFHUMU YOK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış, özel sektörde üst düzey yöneticilik üstlenmiş, çok çalışkan, dürüstlüğü ile bilinen, saat mefhumu olmayan bir isim.



'ANLATMAYA GEREK VAR MI?'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Onu Emlak Konut'tan aldık. Anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut'un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı iyi yöneten, parayı iyi yöneten biri. İmar Barışı'nı iyi takip edecek.



Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir



Başkan Erdoğan, uçak sohbetinde hükümet sistemine ve siyasete ilişkin soruları da yanıtladı. İşte değerlendirmelerinden çarpıcı satırbaşları:

Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir, hiçbir mani yok. Yeni yönetim sisteminde bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Çift başlılığın olması doğru bir şey değil. Kararlılıkla aşacağımızı tahmin ediyorum. Hulusi Akar Paşa'yı bakan olarak açıklarken aynı anda Genelkurmay Başkanı'nı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nı atadık. Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez.

İleride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumum olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor, olmuyor bakarız, durumu değerlendirir, gerekli görürsek adım atarız.

Bakan yardımcıları birden fazla olabilecek. Bazılarında ikiyi, üçü zorlayacağız. Bakanlıkların güçlü olması lazım. İşlevlerine göre belirleyip, güçlü hale getirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz akabinde diğer başkanlıkların ve kurulların atamaları da yapılacak. Kurullar, ofisler, bakanlar arasında bir yetki karmaşası olmaz. Tüm bu kurum ve kurullarda birer tane vekilim var. Benim vekilim o kurum ve kurulları benim katılmadığım zaman benim adıma yönetecek. O bize arkadaşlarla yaptığı çalışmalardan bilgi sunacak. Kurulların ilgi alanları bakanlıklarla paralellik arz eden konular olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerle millet bahçelerini, Kültür Turizm Bakanlığı ile de millet kıraathanelerini süratle yapacağız. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak, okuma alışkanlığı kazandırmak. Amacımız devletin elindeki emlakın devlet, millet ve ülke için kullanılmasını sağlamak. Asıl hedef gençlik.

CHP ve HDP'nin yemin törenindeki tavrı milletin gözü önünde oldu. İstiklal Marşı okunacağı anda bile birilerinin kaşına gözüne bakarak ayağa kalkanlar milletin gözünden kaçmadı. Cumhurbaşkanı içeri girerken ayağa kalkmamış hiç umurumda değil. Erdoğan cumhurun başkanı olarak 26 milyon 334 bin kişinin oyunu almışsa bu tavır onlara saygısızlıktır. Hocamın ifadesiydi. "Nefisini bil, kendini bil" derler.

Süleyman (Soylu) beye, Hulusi (Akar) beye tavır koymuşlar. Milli Savunma Bakanımız ne yaptı? Vatanı korumanın, teröre karşı, dış güçlere karşı mücadelesini verdi. Süleyman bey ne yaptı? Teröre karşı, dış güçlere karşı amansız bir mücadele verdi.