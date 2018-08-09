Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) tamamlandığına ve (Malatya'daki) 2. Ordu Komutanlığı, korgeneral düzeyinde değil de olması gerektiği gibi orgeneral seviyesinde sevk ve idare edilir hale geldiğine göre, tarihe not düşmek adına hassas bir hususa açıklık getirebiliriz.

Tahmin edileceği üzere konu, 2. Ordu Komutanı Org. İsmail Metin Temel'i, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde polemik malzemesi haline getiren o bir anlık tavır ve arka planı ile ilgili. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs'ta Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen iftar yemeğine katılmıştı.

Erdoğan yemekte yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirmiş ve "Çırağa dükkân teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez" demişti.

Sözlerinin bu bölümü alkışlandığında, 2. Ordu Komutanı'nın da alkışa katıldığı ekranlara yansımıştı.

Bu tabloyu yorumlamakta acul davranan Muharrem İnce, Zeytin Dalı Harekâtı'nı ve terörle mücadele operasyonlarını da yürüten 2. Ordu'nun komutanını hedef alarak, "Apoletlerini sökeceğim" tartışması başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Temel Paşa'ya sahip çıkarak, İnce ve ekibinin Paşa'yı kamuoyu önünde yıpratmasına izin vermemişti.

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