Yer, Arjantin'in başkenti Buenos Aires. G 20 Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı. Oturumun başlangıcında konuşan isim Christine Lagarde. "Arjantin için güneşli ve açık günler başladı" diyor. Bu sözlerin sahibi, kısa bir süre önce Arjantin'e, 50 milyar dolarlık destek karşılığında adeta deli gömleği giydiren Uluslararası Para Fonu'nun başkanı. Lagarde, IMF ile anlaşma imzalayan Arjantin'i övdüğü sırada, dışarıda binlerce insan protesto gösterileri yapıyor, "IMF defol!" pankartları ile yürüyor. Arjantin'in adeta ruhu çekilmiş. Sokaklar, eğlence mekanları, alışveriş merkezlerindeki manzara dramatik. Derken Lagarde, "Diğer ülkeler de yaklaşan fırtına öncesi evinin kapısını, penceresini tahkim etmeli" uyarısı ile sözlerini noktalıyor!

İşte bugün Türkiye, kendisini kıskaca almak, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına ipotek koymak isteyen ülke ve kurumlara karşı mücadele veriyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın ısrarla bu noktayı vurgulamasını sadece bizlerin değil, ekonomik operasyonların hedefi haline gelebilecek her ülkenin ciddiye alması gerekiyor. Ki bunun ilk sinyalini İtalya verdi. Alman Şansölyesi Merkel de Türkiye'nin istikrarını önemseyen beyanatlar vermeye mecbur kaldı.

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