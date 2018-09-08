Uluslararası nitelik kazanan bir problemin çözümü "siyasi ve askeri" üstünlük gerektirebilir. Ama kalıcı çözüm için mutlak olan "ahlaki üstünlüktür!" Dün Tahran'da, benzeri görülmemiş bir zirveye tanıklık ettik. Acem diplomasisi İran- Türkiye- Rusya Üçlü Zirvesi'ni baştan sona canlı yayınla verdi. Neyi hesapladılar bilinmez ama Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duruşunun anlaşılması bakımından iyi oldu.

Türkiye, zirvenin başından sonuna kadar insani diplomasi çizgisinde kalırken, ahlaki üstünlüğü de hep elinde tuttu.

Dünya kamuoyu, Suriye krizinin aşılmasında Astana ruhunun vazgeçilmezliğini görmekle kalmadı, Türkiyesiz bir çözümün sürdürülebilir olamayacağını da gayet iyi anladı.

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