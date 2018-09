Yerel seçimlerde ittifak yapabiliriz

Başkan Erdoğan : Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de müşterek adım atabiliriz. Neden olmasın? İdlib kritik aşamada. İnşallah Tahran Zirvesi’nde rejimin aşırılıklarını önleriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda gazetecilerin, "İdlib, Menbiç, ABD ile ilişkiler, papaz krizi, Almanya ziyareti, yerel seçimlerde ittifak, kader mahkumlarına af talepleri ve ekonomi" ile ilgili soruları yanıtladı.

(İdlib'deki gelişmelerle ilgili): İdlib kritik aşamada. 3.5 milyon insan var ve durum önem arz ediyor. Allah korusun, bir felaket yaşanırsa, bu insanların birinci derecede kaçabileceği yer yine Türkiye.

ABD Rusya'ya, Rusya ABD'ye topu atıyor.

7 Eylül'de Tahran Zirvesi var. Zirvede bu işi daha olumlu bir noktaya taşıyacağız.

İnşallah Tahran Zirvesi'ni olumlu neticelendirmek suretiyle, rejimin oralardaki aşırılıklarını önlemeyi başarırız.

(Türkiye-ABD ilişkileri ve Brunson krizi) Brunson davasında başından beri hukuki sürecin işletilmesini savunduk, savunuyoruz. Hukuk dışı bir talebi yerine getirmemiz mümkün değil. Türkiye bir hukuk devletidir. Kaldı ki ABD'de yapılanlar da ortada. Örneğin Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın durumu. ABD'ye altı kez girdi çıktı, yedincisinde çıkarken tutukladılar. Hakeza, Halk Bankası'na yönelik tehditler. Bu bankamızın ABD'de şubesi bile yok.

Halk Bankası'nın suçu ne, Genel Müdür Yardımcısının suçu ne? Onlar için, hukuk şöyle der böyle der önemli değil. 'Ben güçlüyüm, güçlü olduğuma göre haklıyım' diyorlar. ABD halen olumlu bir adım atmıyor. Tehditlerle bir yere varılamaz.

NATO'da stratejik ortağımız olan ABD'nin bu tür nahoş ve hukuk dışı tavırlar sergilemesini şık bulmuyoruz. Herhangi bir ihtiyacımızı, ABD'den paramızla dahi alamadığımız anlar olmuştur. Terör örgütleri parasız olarak her türlü silahı ABD'den alabiliyor.

Bu silahları da bize karşı kullanıyorlar.

Bu nasıl bir stratejik ortaklık?

(BM Zirvesi ve Trump'la görüşme) Bu konuda onlardan bir talep gelmedi.

Benim bir talebim olmayacak.

(ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti) Sn Jeffrey'nin bölgeye atanması isabetli bir karar.

Kendisiyle dostluğumuz Büyükelçilik dönemine dayanıyor. Temenni ederim bu yeni süreç hayırlı ve bazı adımların seri olarak atılmasına da vesile olur.

(AB-Türkiye ilişkileri) AB, bazı istisnalar dışında, henüz isteğimiz noktada değil. Birçok karar hep ertelendi. Serbest dolaşım konusundan mülteciler konusunda vaat edilen yardımlara kadar... Yardımlar konusunda kısmen ödemeler yapıldı, kısmen yapılmadı, bunları bir an önce aşalım istiyoruz. Aşalım ki AB ile önümüzü görelim.

PKK'yı, terör örgütü olarak saydıklarını söylüyorlar ama oralarda PKK'lıları salonlarda konuşturuyorlar, afiş asmalarına olumlu yaklaşıyorlar. Almanya'da ay sonunda Sn Merkel ile çalışma yemeğimiz olacak. Bu ziyareti çok önemsiyorum. Bir diğer boyut Fransa. Fransa da daha olumlu gibi görünüyor ama yine de bir iade-i ziyaret yapamadı, bunu yapması lazım.

(Yerel seçimler ve Bahçeli'nin ittifaka yeşil ışık yakan mesajları) CHP'nin HDP'den, HDP'nin CHP'den aday gösterip göstermemeleri bizi ilgilendirmiyor, kendi iç meseleleri. Bizim, dışarıdan, içeriden diye bir şeyimiz olmaz. AK Parti'nin ilkelerini benimsemiş, AK Partiliği tescillenmiş olan kişi bizim adayımız olur. Cumhur İttifakı meselesine gelince, doğrusu Sayın Bahçeli'nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz bu işe olumlu yaklaşabiliriz.

Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz. Bunun için başta liderler olarak oturup konuşmakta fayda var. Taraflar olumlu bakarsa böyle bir adım niye olmasın, olabilir.

(Kırgızistan'da FETÖ'ye yönelik atılacak adımlarla ilgili) Biz anlatmaktan yorulmayacağız. Buranın da hücrelerine kadar sızmışlar. Dünyada 160 ülkeye bu şekilde sızmış vaziyetteler. Müslüman olsun gayrimüslim olsun, her yere sızmış vaziyetteler. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. ABD'deki durumun da ne derece bununla bağlantılı olduğunu biliyorsunuz. Kongre üyelerine nasıl sızmış olduklarını medyada da takip ediyoruz.

Örgütün elebaşı, bizim mahkemelerimizde, ağırlaştırılmış müebbetten müebbete kadar değişik cezalara mahkum oldu. ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması var.

Bundan hareketle, o adamın ABD'den deport edilmesini, bize iadesini istedik.

Obama döneminden beri istedik. Ama hala olumlu bir cevap alamadık.

ABD ile ilişkilerimiz son İzmir hadisesi ile çok daha farklı bir sürece girdi.

Bu süreçte hukuk ve yargı neyi gerektiriyorsa elbette o yapılacaktır. Türkiye, Kırgızistan'dan öncelikle 13 kişiyi istedi.

Örgütün üst düzeyindeki bu isimler aynı zamanda organizasyonu yönlendiriyor, içlerinde FETÖ'nün Orta Asya imamı da var. Kırgız makamlarına 130 kişilik bir iade listesi verildi.



'ENFLASYON TEKRAR TEK HANEYE GELİR'



Enflasyon tekrar tek haneye gelir. Biz bunları aşarız. Turizmdeki adımları görüyorsunuz, 40 milyona doğru giden bir atağımız var. Yatırımlar konusunda dışarıdan girişimci Türkiye'ye girmekten çekinmiyor. İhracatta iyi bir konumdayız. Sıkıntımız söz konusu değil. Bunları aşacağız. Başaracağız.



'KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇU DEVLET AFFETMEZ'



Benim ilkem şudur: "Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur. Bunu menfaate çevirmek isteyenler olabiliyor. Gündemimizde değil. Ancak MHP ile değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise atmaktan çekinmemeliyiz. Milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Bir şey yapalım derken öbür tarafta mağdur, meydana getirmeyelim.



'ABD'YLE MENBİÇ MUTABAKATI SAVSAKLANIYOR'



Menbiç'te, Dışişleri Bakanımızın, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı görüşmedeki noktada değiliz. Olay savsaklanıyor. Bu gerçeği görmemiz lazım. Görüşmelerin yapıldığında varılan mutabakat, aynı istikamette yürümüyor. Temenni ederim ki yeni bir süreç başlar ve gerek Menbiç gerek Tel Rıfat, buralarda arzu edilen adımlar atılır.



TAZİYE TELEFONU



Başkan Erdoğan dün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü. Erdoğan, Sabah'a, kardeşi Şeyha Feriha El Ahmet El Cabir El Sabah'ın vefatından ötürü taziyede bulundu. İki lider, görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri önümüzdeki süreçte daha da güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.