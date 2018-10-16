Hayali, hedefi, iddiası olmayanın umudu da yoktur. Milletler, tercihleri ile büyürler. Türkiyemiz, içeriden ve dışarıdan çekilen operasyonlara rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.***
Dün, İstanbul Yeni Havalimanı'nda idik. Turkuvaz Medya Grubu olarak düzenlediğimiz "Türkiye 2023 Zirvesi"nde "Milli Enerji", "İletişim ve Taşımacılık", "Savunma Sanayisi" başlıkları altında ufuk turu yaptık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin motivasyonunun farklı kesimleri, iş insanlarını, kanaat önderlerini dinamik kıldığını müşahede ettik.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımı gerçekleşen panellerde ülkemizin vizyonunu, bulunduğumuz yeri ve yapmamız gerekenleri konuştuk.
Gördük ki güncel sorunların yarattığı karamsarlık bulutları ancak ve ancak "Büyük Türkiye" ideali ile dağılabiliyor. Örneğin, Yeni Havalimanı'nın etkileyici ölçeği bir yana, Türkiye'yi küresel ligde taşıdığı seviye bile başlı başına gösterge.
Tabii sıcak konular, ekonomide yarın ne olacağı, tedbirlerin ne zaman sonuç vereceği gibi hususlar hâlâ zihinleri meşgul ediyor.
Bakan Albayrak'ın yorumlarından edindiğimiz izlenim o ki kur ve faiz
de dengelenme başlamış durumda. Bakan'ın, "Enflasyon ve faiz prangasından kurtulacağız
" sözünü ayrıca not etmek gerek. Biliyoruz ki enflasyon
ekonomideki bütün kötülüklerin anasıdır. Ekim ayı ile birlikte enflasyonda düşüş trendinin başlaması beklentisi çok yüksek. Eylülde önden yüklemeli zamların yüksekliği, enflasyonla topyekûn mücadele kampanyasının yansıması ve iç talep koşullarının sıkılığı nedeni ile bu ay enflasyonun hız kesmesi kuvvetle muhtemel. Bu noktada önemli olan fiyat istikrarının kalıcı kılınması ve bunun milli bir mesele olarak ele alınması.***Günün sonunda gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki...
Kim ne kadar frenlemeye çalışırsa çalışsın Türkiye büyümesini sürdürecek. Bakmayın bu sıralar büyümedeki yavaşlamayı yönetme sancılarına... Sn. Albayrak'ın da işaret ettiği gibi bugünden alınan tedbirler sayesinde Türkiye, 2020 sonrasında patlak vermesi muhtemel küresel kaosa hazırlıklı ve dayanıklı olacak...