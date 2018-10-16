Hayali, hedefi, iddiası olmayanın umudu da yoktur. Milletler, tercihleri ile büyürler. Türkiyemiz, içeriden ve dışarıdan çekilen operasyonlara rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Dün, İstanbul Yeni Havalimanı'nda idik. Turkuvaz Medya Grubu olarak düzenlediğimiz "Türkiye 2023 Zirvesi"nde "Milli Enerji", "İletişim ve Taşımacılık", "Savunma Sanayisi" başlıkları altında ufuk turu yaptık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına ilişkin motivasyonunun farklı kesimleri, iş insanlarını, kanaat önderlerini dinamik kıldığını müşahede ettik.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımı gerçekleşen panellerde ülkemizin vizyonunu, bulunduğumuz yeri ve yapmamız gerekenleri konuştuk.

Gördük ki güncel sorunların yarattığı karamsarlık bulutları ancak ve ancak "Büyük Türkiye" ideali ile dağılabiliyor. Örneğin, Yeni Havalimanı'nın etkileyici ölçeği bir yana, Türkiye'yi küresel ligde taşıdığı seviye bile başlı başına gösterge.

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