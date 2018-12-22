Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın batısındaki İdlib'de Rusya ile başardığı güvenlik ve barış diplomasisi Fırat'ın doğusunda da ABD ile ilk neticelerini vermeye başladı.

Esasen, ABD başkanı seçildiğinde Trump, askerlerini bölgeden çekme ve NATO müttefiki Türkiye ile birlikte hareket etme niyetindeydi.

Ne zaman ki Pentagon'dan, daha derininde CENTCOM'dan Suriye Raporu istemeye karar verdi, işte o andan itibaren Trump da eski Başkan Obama'dan kalan, yanlış politika patikasına girdi.

* ABD'nin, Türkiye'ye rağmen terör örgütü YPG ile iş tutması, bunu DEAŞ'la mücadelenin kara gücü gibi sunması, "taktik işbirliğimiz var" diye oyalama manevrasına girişmesi hiçbir şekilde sürdürülebilir değildi.

* ABD Dışişleri ve CIA, YPG ile PKK arasında terör örgütü kimliği ile organik bağlar bulunduğunu kabul ederken, "YPG'ye, PKK'dan uzaklaşın" telkininde bulunulması da ikna edici olamazdı.

* Ve nihayet... Bu ay içinde toplanan MGK'da, Suriye'nin kuzey doğusundan Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin, beka sorunu olarak vurgulanması ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde askeri seçenek de dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınacağının ilan edilmesi, Türk-Amerikan ilişkilerini oldukça kırılgan bir safhaya taşıdı.

Zaten Ankara son dönemde, geleneksel müttefiklerine endeksli, sabit politikalar yerine ulusal çıkarlarını odağa koyan, çok merkezli dış politika kulvarına girerek, dosta düşmana açık bir mesaj göndermekteydi.

Uluslararası veya bölgesel sorunun niteliğine ve Türk ulusal çıkarlarına etkisine göre izlenen yeni dış politika ne kadar zorlu olursa olsun mutlak gereklilikti. Türkiye, krize ve aktöre göre çözümler üretebilen özgün diplomasisini, "barış, refah, toprak bütünlüğüne saygı, küresel adalet ve insani duyarlılık" üzerine bina ettiği için, klasik "eksen kayması" söyleminin de rafa kaldırılmasını sağladı.

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ABD, 50-60 bin unsuru, silahlandırarak, bu bölgede yıllarca sürebilecek düşük yoğunluklu çatışmaların da tohumunu ekmiş oldu.Suriye'de, 2019 başında hız kazanacak anayasa ve seçim süreci, bu ülkenin farklı etnik gruplarını manipüle eden devletlerce sonuna kadar kullanılacak.Askeri kazanımların, Suriye halkının kazanımlarının önünde tutulması tehlikesi de kolay giderilemeyecek.Suriye'nin kuzeyinde, Kürt federe devleti senaryosu da daha çok tartışma radarına girecek. Terör örgütü YPG'nin denklem dışında, diğer Kürt temsilcilerin masada olduğu formüller, Ankara'yı da Ortadoğu hesabı yapanları da uzun vadeli çözümler bulmaya zorlayacak....Türkiye içindeki, Kuzey Irak'taki ve Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürtlerin hakiki ve samimi tek dostunun hangi ülke olduğu maliyeti pahalı da olsa tescillendi.Türkiye'de ve Türkiye ile yaşamak...