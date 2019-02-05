Ekonominin genel bir fotoğrafını çekecek olursak...

Enflasyon ve büyüme görünümünün pozitife döndüğü, finansal ve mali dengelenmenin başladığı, bankaların aşırı ihtiyatlı tutumuna rağmen kredi kanalının nispeten işlediği, dış talebin canlılığını koruduğu, uluslararası sermaye akışının başladığı bir süreçteyiz. Jeopolitik riskler ve aşırı oynak gıda fiyatları ise yakın izleme altında.

Lakin...

Bir görünmez el, seçim sathı mailine girilirken "ertelenmiş talep" senaryosu ile fiyatlarla oynamak için pusuya yatmış durumda. Kur türbülansı sırasında yapılan suni zamları düzeltmekte direnen, verimli çalışmak yerine fırsattan istifade etmeyi marifet sayan bu çevreler, Enflasyonla Topyekûn Mücadele çabasını da hafife almakta.

Serbest piyasa ekonomisini keyfilik olarak yorumlayanların, gerek Maliye gerekse Ticaret Bakanlığı veri tabanında gerçek maliyetleri ile vatandaşa dayattıkları etiketler gün gibi ortaya çıkarılabilecek halde. Kurallı piyasa ekonomisi işlemezse, kuralların bedelinden şikâyete kimsenin hakkı olmaz.