Dün yine AK Parti'nin siyasi bir toplantısını izlemek için Ankara Spor Salonu'ndaydık. Son 5 yılda sayısını unuttuğumuz vesile ile geldiğimiz bu mekân adeta AK Parti ile özdeşleşti bizim için. Salon yine coşkulu, lokomotif güç yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı.

Başkan, 4 kritik mesaj verdi: 1- AK Parti'nin yerel yönetim stratejisini açıkladı. 2- Başkanlara özellikli bir çerçeve çizdi. 3- Genel siyasete ilişkin temennisini paylaştı. 4- Cumhur İttifakı'na bağlılığı güçlü bir şekilde teyit etti.

1- Dedi ki... AK Parti belediyecilikte çığır açmış ve bu hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer edinmiş kadrolar tarafından kurulmuştur.

Hedefimiz, "Önce milletimizin gönlünü kazanmak sonra sandıkta oyunu almaktır."

2- Dedi ki... AK Partili belediyeleri, her insana "adaletle" hürmet edecek, şehrinin ve insanlarının maddi-manevi tüm varlığını kutlu bir "emanet" olarak görüp sahip çıkacak, herhangi bir kesime ve kişiye değil sadece milletine ve devletine "sadakat" gösterecek başkanlar yönetecektir.

3- Dedi ki... Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart'ta tamamen kapanacaktır.

4- Dedi ki... Ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz.

Manifestodaki 11 maddenin tamamı modern ama insan ilişkilerinin sağlam olduğu kentler üzerineydi. Yer yer öz eleştiri de vardı. Nitelikli vurgular, parsel bazlı imar değişikliği yapılmaması, kent planlarının muhtarlıklarda ilan edilerek katılımcılığın vatandaşa yansıtılması, şehirlerin tarihi dokusunun ve siluetinin korunması, akıllı kent yönetimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelikti. Belediyelerin performansının izlenmesi için Cumhurbaşkanlığı'nda özel bir birim kurulacak olması da yeni sistemin faydasının somut bir örneği olarak tezahür etti.

Cumhurbaşkanı'nın, CHP belediyeciliğine de atıfta bulunan hitabında "3 Ç" yani, "Çöp, Çamur, Çukur" hatırlatması dikkati çekti. CHP'nin, terör örgütü himayesinde siyaset yapan HDP ile işbirliğinin de sahada epeyce anlatılacağı anlaşıldı.

Ve nihayet...

"Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" kararlılığı ile manifesto taçlandırıldı.