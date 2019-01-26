ABD, farklı gerekçeler üreterek, tıpkı Münbiç'te yaptığı gibi oyalama manevrasına devam ededursun Ankara, Fırat'ın doğusu için "güvenli bölge haritasına" son şeklini vermekte. Cerablus'tan Kamışlı'ya kadar uzanan hattı kapsayan, "terörden arındırılmış bölge" tamamen Türkiye'nin güvenlik riskleri gözetilerek hazırlanıyor. Yani... Başkan Trump'ın 20 mil (32 km) olarak önerdiği güvenli bölge, Ankara'da Fırat'ın doğusundaki her bir yerleşim birimi için farklı derinliklerde karşılık buluyor. 32 km olduğu yerler kadar bunun iki katı derinliğe inmesi gereken merkezleri de içine alıyor.

Bir başka kritik detay da ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası patlayan bombalar. Görüntüde DEAŞ'ın üstlendiği bu terör eylemlerinin asıl planlayıcısı ve icracısı kim? Ankara'nın elindeki bilgiler terör örgütü YPG'nin, mensuplarını da hedef alacak şekilde bombalı saldırılar düzenlediği yönünde. ABD'nin çekilmesini istemeyen güçlere baktığınızda ön planda YPG'nin, arka planda İsrail bağlantılı aktörlerin konumlandığını düşünmek için epeyce geçerli done var. Tam da bu nedenle Ankara'nın kaybedecek zamanı yok!