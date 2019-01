Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Moskova yolundayız. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılan görüşme, son aşamasına giren Suriye iç savaşının, siyasi geçiş sürecine evrilmesi öncesi tarihi önemde. Görüşmelere ilişkin genel çerçeveyi bugün sayfalarımızda okuyacağınız için ben, Türkiye kamuoyunun yakından ilgilendiği bir konuda, TUR uçağında en yetkili isimlerle gerçekleştirdiğim sohbetten özet bilgiler aktarmak istiyorum.

"Yeni askerlik sistemini" gençlerin, ailelerin, hatta silah altındaki yükümlülerin merakla beklediği bir gerçek. Konu, sadece askerlik süresinden ibaret de değil. Çalışma hayli kapsamlı. Her şeyden önce, "yükümlü askerlik" ile "bedelli askerlik" seçeneği sistemde korunacak. Zira her yıl yaklaşık 700 bin genç askerlik çağına girerken, TSK'nın silah altına alması gereken yükümlü sayısı 400 bin civarında. Bu nedenle, askerlik hizmetini bedelli yapmak isteyenler ile yükümlü olarak tamamlamak isteyen gençlere farklı ekonomik ve sosyal imkânlar sunulacak.

Bence en dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlik hizmeti boyunca "sigortalanması" olacak.

Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek.

Gençler askerde iken ailesine destek sağlanacak.

Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarına ilave yapılacak.

Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.

Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, "Her Türk asker doğar ama kaçar!" biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.

Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak. Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silah altında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.

Özetle...

Çok yakında, Milli Savunma Bakanlığı'nın epeyce ayrıntı içeren hazırlığı, Cumhurbaşkanı'na arz edildikten sonra, TBMM'nin ve halkın gündemine gelecek.