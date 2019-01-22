Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin (CHS) sürekliliği açısından Cumhur İttifakı ne kadar önemli ise sistemin işlerliğinin her yönüyle incelenip Cumhurbaşkanı'na raporlanması da o kadar önemli. Öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nu, yeni sistemin ilk neticelerini almak üzere görevlendirmiş.

CHS'nin mevcut şekli ile Cumhurbaşkanı'nın tasarımının birebir izdüşümü olmaktan ziyade, biraz da zamanın ruhu ve şartlara göre şekillendiğini kabul etmek durumundayız. Yani... Sistem gelişime açık. Tam da bu nedenle CHS'nin etkin olan yönlerinin tespiti ve iyi uygulama örneği olarak tüm kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılması, aksayan yönleri varsa bunların da ortak paydalarının bulunarak sistem hastalığına dönüşmeden giderilmesi DDK incelemesinin ana eksenini oluşturacağa benziyor.

Sistem değişiminin içselleştirilmesi kuşkusuz vakit alacak. Ancak, yeni sisteme karşı açık ve örtülü bürokratik defans olup olmadığı veya mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar yaşanıp yaşanmadığı da ilerisi için bir gösterge. DDK'nın analizleri, CHS'nin yaklaşık bir yıllık performansı ortaya çıkaracak. Ayrıca, politika kurulları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı etrafında kurgulanan danışma organlarının rolü ve etkinliği de net biçimde görülecek.

Özetle...

CHS'nin geriye dönülemezliğini ana muhalefet dışında siyaset kurumunun geneli ve milletin çoğunluğu anladığına göre, bundan sonra gerekli olan sistemin arzu edilen şekilde işlemesi, ülkenin demokratik ve yönetsel geleceğini teminat altında tutmasıdır.