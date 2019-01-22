Önce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dikkati çekti. Dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOBB'daki Ekonomi Şurası'nda aynı noktaya odaklandı. "Marketler ve fiyatları!"

Biliyoruz ki market zincirleri kayıtlı, kurumsal, organize pazar imkanları sunuyor. Fişi anında kesiyor, adeta maliye veznesi gibi çalışıyor. Buraya kadar amenna...

Gel gör ki... Marketler, "satış tekniği" adı altında akıl almaz finansal mühendislik yöntemlerine başvuruyorlar. Bunların başında, alışverişin en yoğun olduğu günlerde temel tüketim maddelerinde fiyatların artırılması ve hafta içinde nispi olarak aşağıya çekilmesi geliyor. Veya çoğu rafta ürün etiketi bulunmuyor, olanlar da ucuz bir başka ürünün fiyatının müşterinin gözüne sokulması biçiminde cereyan ediyor! Üreticilerin de market raflarına girebilmek için katlandığı maliyetler ile malın bedelini tahsil için beklediği uzun süreler de günün sonunda müşteriye yansıyor!