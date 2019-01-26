Zengin petrol rezervlerine sahip. Öyle ki bazı bölgelerde çıkan hampetrolü, "Depoya koy kullan" denecek kalitede. Yer altı ve yer üstü kaynakları bol ama halk bu zenginlikten nasiplenemiyor. Sebebi, "emperyalizmin kirli oyunları!"

2018 yılının son günlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gittiğimiz Venezuela'dan çok etkilenmiştik. Başkent Caracas'ı ve etrafında dönen oyunları gördüğünüzde, Atatürk'ün "tam bağımsızlık mücadelesinin" değerini bir kez daha anlıyorsunuz. O ruhun, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "yerli ve milli duruşunda", "Dünya 5'ten büyüktür" söyleminde nasıl karşılık bulduğunu düşünüyorsunuz. İçeride fikirlerimiz ne kadar farklı, rekabetimiz ne kadar sert olursa olsun asla gözden uzak tutamayacağımız gerçek, Türkiye'yi yöneten kadroların anti emperyalist karakteridir.

Söz Venezuela'dan açılmışken...

ABD'nin resmen darbe tezgahladığı bu ülke, kendi kaderini kendisi tayin etmedikçe, başta Latin Amerika'dakiler olmak üzere pek çok ülke öğretilmiş çaresizlik içinde bocalayacak. Ağır Amerikan ambargosu, ABD'ye bağımlı çevre ülkelerin iki yüzlü politikaları, ucuz enerji arayışındaki AB ülkelerinin fırsatçılığı, Venezuela açısından Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini çok anlamlı kılıyor. Şayet Venezuelalılar, emperyalizmin tuzağına düşmemeyi başarırsa Güney Amerika'da çok şey değişir. Ve bu değişim dalgası adaletli dünya arayışlarında kilometre taşı olur.