Piyasa ekonomisinin klasik kuralları, olağandışı anlarda geniş kitlelerden yana rekabetçi çözümler üretemiyorsa ne yapılabilir?

Ya

Piyasanın her şeyi düzelteceği ön kabulü ile beklenebilir.

Ya da

Alışılmış piyasa mekanizması içinde ezber bozan çareler bulunabilir.

Kim ne derse desin. Ne kadar küçümsemeye kalkarsa kalksın...

Enflasyonla Topyekûn Mücadele çağrısı da aşırı oynak tarım fiyatlarının mutfakları vurmaması için tanzim satış ağları kurulması da halkın anladığı, halktan yana çözümdür.

Ne zamana kadar?

Tabii ki yapısal tedbirler hayata geçene kadar!