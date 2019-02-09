AK Parti'nin, 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı reklam filmleri yayınlanmaya başladı. Çevreye duyarlı seçim kampanyasını anlatan ilk filmlere, AK Parti'nin şehirleri yönetme anlayışının özünü oluşturan "Memleket İşi Gönül İşi" teması da eklendi. "Gönül Belediyeciliğine" de dikkat çekilen son filmlerde ise gönülden yapılan işlerle gönüller kazanılacağı vurgulanıyor.

Kanımca toplumsal hassasiyet de burada düğümleniyor.

Yani...Yönetimlerin sadece maddi ve fiziki ihtiyaçları karşılamaya odaklanmasının beklendiği seçmen kültürü, önümüzdeki dönemde hepimizin durup düşünmesini gerektiriyor...

Dün, Cuma idi... Hutbeden bir kesit aktarmak isterim:

"... Her Müslüman, Allah katında değerli olanın mal, makam ve mevki değil, yalnızca iman, ibadet ve güzel ahlak olduğunu idrak eder!"

Evet, iyiyi, güzeli isteyeceğiz. Hayat kalitesi talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Yaşanabilir şehirler idealimizi dile getireceğiz.

Çocuk, engelli, yaşlı dostu akıllı şehirler için fikrimizi paylaşacağız. Şeffaf, hesap verebilir belediyecilik ve yönetim anlayışından asla taviz vermeyeceğiz.

Lakin...

"Daha, daha, daha" demenin bir sonu yok. Oysa maddiyat, mutlak mutluluk ve huzurun garantisi değil. İşte bu nedenle namerde muhtaç olmayacak kadar ve helalinden kazanmanın, aynı zamanda sağlıkla harcamanın değerini içselleştireceğiz. Şükretmenin faziletini, sabretmenin kazandırdığı dayanma gücünün manevi zenginliğini idrak edecek, bizden sonraki kuşaklara da aktarmaya çabalayacağız.