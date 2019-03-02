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OKAN MÜDERRİSOĞLU
02 Mart 2019, Cumartesi OKAN MÜDERRİSOĞLU

Bu gençlerde umut var!

Glokalizasyon diyorlar.
Globalleşme ile yerelleşmenin bileşkesini çıkarıyorlar. Gözlerinden zeka fışkırıyor. Takım olmanın önemini keşfetmiş görünüyorlar.
Hocalarına, rol modellerine saygıda kusur etmiyorlar. Türk Yıldızlarının, Talim Terbiye Kurulu Başkanı'nın ilham veren yaklaşımlarını şükranla anıyorlar.
Robottan, otonom sistemlerden, uzaydan, uluslararası yarışmalarda derece almaktan bahsediyorlar.
Sadece teknik kavramlarla yetinmiyorlar.
Milli değerlere, ahlaki ortak paydalara, inanç dünyamızın kutsallarına da hakimler. Kültür ve sanatta da gelişime açıklar.
Hafta başında Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Koleji öğrencileri ile çok değerli vakit geçirdim. Bu gençleri keşfeden, tam burslu okutan Enver Yücel bence teşekkürü hak ediyor.

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