Türkiye; haini bol, hesaplaşması ve üzerine oynanan oyunların bitmediği bir ülke. Maalesef özeleştiriye ve empatiye de gerçek manada açık olmadığımız gibi bu özellikleri "erdem" değil, "zafiyet" olarak gösteren bir atmosferdeyiz.

İçinde bulunduğumuz seçim ortamındaki tartışmalar, bazı partilerin iç bünye sorunları, Ankara ile Anadolu'nun gündemi arasında açılan makas, sorumluluk sahibi herkesi tekrar tekrar düşünmeye zorlamalı.

Bir baksanıza...

Yerel seçimin önemini ve ciddiyetini Cumhurbaşkanı kadar gören ve asılan bir siyasi aktör yok.

Muhalefet deseniz...

Daha projeleri olgunlaşmadı ki, sahaya çıkabilsinler. Kazanmayı "banko!" gördükleri yerler için kendi aralarında tükettikleri enerjiyi, ülkenin ve milletin hassasiyetlerine yoğunlaştıramıyorlar bile.

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