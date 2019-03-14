Latince bir söz var, "Festina lente!" "Yavaşça acele et" anlamına geliyor. Yavaş yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmeyi hedefleyen bir siyasi aktörün, cevaplamakta acele etmesi gereken sorular giderek büyüyor. Ve hiçbir kamu yöneticisinin sırtında taşıyamayacağı bir kambur olarak ağırlığı da artıyor. 3 aydır ortalıkta dolaşan, SABAH Gazetesi'nin de dikkat çekmesi ile gündem haline gelen iddialar dizisi hafife alınacak cinsten değil. Millete, "Sözüm senettir" demesi gereken bir siyasi, sahte ticari senedi tahsil etmeye çalışırken içine düştüğü çelişkiler yumağından çıkamıyor.

Şunu özellikle belirtelim...

Seçim sath-ı mailinde muhtelif adaylara dair onlarca iddia ileri sürülür. Bunlar içinde belgesi olanlar ciddiye alınır. Ve kamuoyu da ikna edilmeyi bekler. CHP'nin, açık İP, örtülü HDP desteği ile başkentte belediye başkanlığına aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, altında kaldığı sorulardan "mağduriyet yaratmasının" ihtimal dahilinde olduğu hepimizin malumu. Yani, Yavaş ve taraftarları, seçmenin duygularını manipüle etmeyi ne kadar öngörüyorsa, masanın karşı tarafındaki iddia sahipleri de en az onlar kadar bu detayı öngörüyor. Yani, akıl oyunu oynanmıyor.

2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump ve Clinton hakkında öne sürülen iddiaları alt alta yazsak bir gazete sayfasını doldurur. Yani, dünyanın her yerinde halkın oyuna talip olanlar, siyasi-ticari-ahlaki bagajı olmadığını ispat etmek, seçmenin desteğini kazanmak için açık ve cesur davranmak zorundadır. Mansur Yavaş bağlamında soru işaretlerini gidermesini talep etmek de siyasetin evrensel ilke ve kurallarının doğal sonucudur.

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Yavaş, resmi ifadeye göre, avukatlık veya danışmanlık sözleşmesi yapmaksızın, fatura vb belge kesmeksizin, ne tür tahsilat işlerine giriştiğini izah etmekle mükelleftir.5 yılda bir belediye yönetimine talip olmak dışında arada geçen dönemde icra ettiği iş ve işlemlerde şeffaflığını ortaya koymak durumundadır.Sahte senet tahsilatı gibi hayli sorunlu bir ilişki ağına nasıl girdiğini, kriminal olmakla itham ettiği kişi ve kişilerle neden dostluk kurduğunu, hangi gücüne veya çevresine güvenerek yüz binlerce dolarlık tahsilatçı rolüne büründüğünü anlatmak zorundadır.Mal beyanında, muhtemel avukatlık tahsilat gelirinden bahsetmekte ama miktarını paylaşmamaktadır! Rakibini mal beyanına davet ederken kendisi, eksik bıraktığı hususları tamamlamalıdır.Aleni gelirleri dışında, kayıt dışı gelirler de elde edip etmediğini, bunların tutarını, vergiye esas kazanç beyanları ile ortaya koymalıdır.Hatta önceki gün tek tek taraflı basın açıklamasını gerçekleştirdiği 5 yıldızlı otelin salon için eğer ödeme yaptı ise faturasını yayınlamalı, sonradan vaziyeti kurtarma kabilinden belge sunma yoluna gitmemelidir.Yavaş, Ankara seçmenini acele tarafından aydınlatma görevini yerine getirmeli, kendisini geçmişin yüklerinden kurtulmaya çağıran medyaya da teşekkür etmelidir!