Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi.

Hakikaten büyük iş yaptık. Turkuvaz Medya Grubu'nun lokomotifliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüksek katkıları ve Borsa İstanbul ile Sur Yapı'nın desteği ile hepimizin ortak paydası olan "eğitim" konusunu A'dan Z'ye masaya yatırdık.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi insana dair olumlu olumsuz her şeyi eğitim süreçlerinin içinde bulmak mümkün. Dün, eğitim zirvemize katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da ısrarla anlattığı gibi eğitimi, sorun olarak değil Türkiye için "en büyük çözüm" olarak görmek gerekiyor.

***

***

Bugün ilk eğitim çağındaki çocuklar, 2030'lu yıllarda iş hayatına atıldığında,diye soracaklar.Öyle ya daha bugünden ergenlerin gelecekteki tüketim kalıplarını belirleyen, bilinç altlarına işleyen, onları manipüle eden bir çark işliyor.Ve ibret verici şekilde, büyük siyasi, ekonomik, insani krizlerin birçoğu iyi eğitimli insanlar tarafından çıkarılıyor. Zira dünya, araçlarda zengin, amaçlarda fakir hale geliyor. Maddeyi öne çıkaran manadan kopuk eğitim aşamaları, çözüm değil problem üreten insan tipolojisi doğuruyor.İşin vahimi, ahlaki değerlerden nasibini almamış bu tipler, rol model veya başarı öyküsü gibi sunulabiliyor!Eğitim zirvesi sunuşlarında bir kez daha gördük ki devletimiz, bu alanda her türlü fedakarlığa hazır. Deyim yerinde ise kaynak sorunu yok! Yeter ki çıktıları belli, ekipleri kurulmuş, neticeleri ölçülebilecek, yerli ve milli karakterle bezenmiş, evrenseli de gözeten iş ve işlemler hayata geçebilsin.Örnek mi?Yani, her çocuğun kendiiçindeki müfredatı ortaya çıkarabilen,yaparak öğrenmesini teşvik eden mekanlar.Bu noktada gerekli yatırım tutarı sadece 10 milyar lira. Sadece dememin sebebi şu... Türkiye,tanımında, yani ne okuyan ne işi olan ne de iş arayan genç sayısında maalesef Avrupa'da birinci.Üstelik bu kitle için kamunun harcadığı tutar 90 milyar lira civarında. Yani...Çözüme, erken çocukluk eğitimi ve tasarım atölyeleri ile başlar, okullar arasındaki eğitim kalitesi farkını azaltabilirsek Türkiye, bambaşka bir düzeye gelecek. Ve o zaman bir tweet'le piyasaların sarsıldığı günler tarih olacak.Tarihteki her başarılı eğitim reformunun arkasında güçlü bir liderlik vardır.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ve kadrosuna güvenerek, bu dönüşümün arkasına büyük liderliğini konuşlandırmış görünüyor.