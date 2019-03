Türkiye ekonomisi için sihirli üçlü, "yüzde 5'in üzerinde büyüme, yüzde 5'in altında enflasyon ve cari açıktır."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hazırlayıp uyguladığı Yeni Ekonomi Programı, "enflasyonun tek haneye indirilmesi, düşük cari açık ve yeniden güçlü büyüme patikasına giren ekonomi" açısından somut sonuçlar vermeye başlamıştır. Dün açıklanan verilerin de gösterdiği gibi çekirdek enflasyon gerilemekte, bilhassa firmalar kesimi enflasyonun düşeceğine inanmaktadır.

Lakin gıda fiyatlarının seyri hâlâ yüksektir ve aracılık maliyetleri kadar üretimden başlayan zincirde yapısal dönüşüm gerekliliğini teyit etmektedir. Tanzim satışlar yoluyla sağlanan dönemsel dengelenme ise yapısal reformlar hayata geçinceye kadar bir fırsat penceresi açmaktadır.

Bununla birlikte, piyasada dikkat edilmesi gereken husus, "algının, olgunun önünde gidebildiği" gerçeğidir.

Nitekim alınan tedbirlerin seçimleri aşmaya dönük olduğuna dair spekülasyonlar maalesef piyasada taraftar bulabilmektedir. Veya kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarla ilgili yeni düzenlemelerin kapıda olduğu söylenmektedir. Oysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bizzat seçim meydanlarında enflasyonun tek haneye indirileceğine dair kararlılığını paylaşması, her türlü dedikodu ve iddiayı çürütecek ağırlıktadır.

***

Peki,Yapılacak olan,ilanıdır.Kaldı ki seçimden sonra orta vadeye de yayılan bir dizi yapısal reform bizi beklemektedir. Ekonomik dengelenme başarılırken, bir daha benzer problemlerle karşılaşmamak adına devreye girecek köklü önlemler söz konusudur.Vergi, bankacılık yanında, sosyal destekler-istihdam bağlantısını da içerecek adımlar, tasarruf eğilimini artıracak önlem ve teşvikler, rekabetçi üretimi önceleyen bütüncül politikalar yeni dönemin kilometre taşlarını oluşturacaktır.Negatiflik bulaşıcıdır. Mühim olan pozitif ajanda oluşturup, takip edilmesini sağlamaktır. Gün, ihtiyatı elden bırakmadan, sosyal hassasiyetleri ihmal etmeden, yeni nesil reformlara zihnen ve pratikte hazır olma günüdür.