Türkiye, "ekonomik, stratejik ve siyasi" açıdan bir risk tünelinden geçmekte...

Yazımın başlığındaki "Sendrom; birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulguların bütünü" olarak tanımlanıyor.

Kan kokusunu almasıyla da bilinen "köpekbalıklarının" saldırısı karşısında, elinizdeki herhangi bir şeyle acıya en duyarlı bölgeleri olan gözlerine veya solungaçlarına vurmaya çalışmanız gerekiyor. Köpekbalığına vurmak, ona savunmasız olmadığınızı göstermek anlamına geliyor.

Görünen o ki...

Türkiye ekonomisine yönelik ataklar, birbirinden bağımsız gibi görünen odaklardan aynı amaca dönük olarak gelişiyor ve sistemde yara açarak köpekbalıklarını kan kokusuna davet ediyor.

İstanbul seçimi etrafında canlı tutulan tartışmalar, Türk-Amerikan ilişkilerinde kırılma yaratan sorunlar ve büyük sermaye çevrelerinden yansıyan son açıklamalar, ortak bir paydada ele alındığında, birbirinden bağlantısız gibi duran bu hususların, bir araya geldiklerinde somut hedefleri gözettikleri ortaya çıkıyor.

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