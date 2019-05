Adına mesleki his deyin, gözlem deyin, çok ve farklı çevreyle temasın çıktıları deyin... Ama neresinden bakarsanız bakın, Ankara dinamikleri ilginç biçimde hareketli. İstanbul'daki kanaat önderleri, büyük sermayenin temsilcileri, finans çevreleri de bu hareketin bir parçası olmaya aday. Hatta Anadolu'da gelişim göstermiş gruplar da değişik sorgulama ve yorumların içinde.

Peki neden?

Konu, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa, eleştiri veya kaygıları belli bir noktaya kadar anlamak mümkün. Ancak konu, İstanbul seçimleri etrafında üretilmek istenen "sistemik risklerle" ilgili.

Madalyonun görünen yüzünde,

AB ve ABD'den dozu artan açıklamalar ve "seçimin iptalini not ettik" mesajları,

CHP'nin adayına verilen mazbatanın iptal edildiği gün Türkiye'nin en büyük holdinginin yönetim kurulu başkanı seviyesinde yaptığı ziyaret,

1 Mayıs'ta Külliye'de TÜSİAD'la gerçekleşen buluşmadaki tatsız hava,

MÜSİAD'ın 25. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'nın değindiği hassas noktalar,

İmralı'ya Avrupa'dan yapılan ziyaret ve avukat görüşmesi sonrası kamuoyuna yansıyan çağrı,

Ekonomi üzerinde kurulan baskılar ve kişisel hedefli operasyonlar vb var.

Madalyonun arka planında ise

Örtülü siyasi mühendislik faaliyetleri,

Alternatif parti ya da muhalefet geliştirme stratejileri,

Merkezi siyasette zafiyet algısı yaratma ve/veya siyasetin yerine ikame olma gayretleri,

Olması gereken makul/meşru ortamların dışına taşırılan konuşmalar ve siyasi sinir uçlarına basmayı göze alan tavırlar,

Adli, idari, askeri ve istihbari kurumlarda giderek örselenen yeknesaklık,

Etkili sosyal medya yönetimi ve belirli kitleleri yüksek tansiyon seviyesinde tutma teknikleri dikkati çekiyor.

Bütün bunlara rağmen en net şekilde vurgulamak gerekirse...

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi etrafındaki "milli destek" güçlü pozisyonunu koruyor.

Evet...

Şu ya da bu saikle milletin tercihinde dönemsel değişkenlikler yaşanabiliyor. Lakin ana eksene dair değerlendirme hatasına düşenler yine hayal kırıklığına uğrayabilir. Zira çözüm, dışarıdan tetiklenmek istense de içeride bulunacaktır.

NOT: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli mücadelenin 100. yılı kutlu olsun. Dün olduğu gibi bugün de devam eden bu mücadele aynı zamanda Türk milletinin ezeli ve ebedi karakterinin de özetidir.