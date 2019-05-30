Hakim partilerin -ki AK Parti bu tanıma uyan tek örnek olma özelliğini koruyor- siyasi kapsama alanında zaman zaman iletişim sorunları yaşanabiliyor. Bunu bir bakıma araçların dikiz aynalarındaki "kör noktaya" benzetmek de mümkün... Böyle anlarda; duygusal kopuşlar, fikri savrulmalar, bireysel reaksiyonlar görülebiliyor. Esasen bu tür çıkışları, partinin ana davasına zarar vermemesi kaydı ile fazla yadırgamamak gerekiyor. Ve tabii ki aile içinde kalması gereken hususların, kamuoyu önünde malzeme yapılmaması da bir diğer ön şart olarak karşımıza çıkıyor!

Son günlerde, AK Parti iç dinamiklerinden dışa taşan "eleştiriözeleştiri dalgası" da bu bağlamda ele alınabilir. Siyasetin merkezini yeniden inşa eden bir parti için bünyesel muhasebe yapılması hem gerekli hem de faydalıdır. Lakin bu tarz değerlendirmelerin "zafiyet" gibi algılanmasına fırsat yaratılmamalıdır. Yani, partinin iç sesi günün sonunda akort edilebilmeli, özeleştiri de makul dozu aşmamalıdır.

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İstanbul seçimleri AK Parti açısından son 17 yılda değişen, değişimine bir şekilde vesile olduğu sosyolojiyi okuma imkanı da sağlamaktadır.İstanbul, nüfus yapısı ve nüfuz etme gücü ile Türkiye'nin gerçek özetidir.İstanbul;bazında analizedilebilir.Günün sonunda AK Parti için alt kimliklere dayalı beklentilerden ziyade geniş kapsama alanına giren yeni nesil seçmen ile muhafazakâr camianın güncel seçmen profili belirleyici olacaktır.Yeni nesil seçmen; siyasetin merkezinde konuşlanan, daha çok gelecek tasarımına göre karar veren, AK Parti ile mutlak sadakat veya mutlak karşıtlık ilişkisi kurmayan hassas bir topluluğu ifade ediyor. Muhafazakâr seçmenler ise çekirdek kadronun büyük ağabeyleri ile modern muhafazakârlar olarak adlandırılan yelpazede kendisine yer buluyor. Geleneksel değerlerin temsilcileri, yüreğindeki hesaplaşması ne kadar derin olursa olsun ana siyasi akımdan uzaklaşmıyor. Gözünü AK Parti'nin sağladığı siyasi-ekonomikhukuki dönüşüm ortamında açanlar ise farklı semtlere ve mahallelere açık kimlikleri ile daha kırılgan siyasi karakter taşıyor.Şartların değişimi, 17 yıl sonra ilk kez, -bir noktada da olsa- rekabetçi görünümdeki muhalefet adayının varlığı, AK Partilileri bir ölçüde şaşırttığı kadar büyük ölçüde dayanışmaya da davet ediyor. Böylesi hareketli bir dönemde siyaset dilinin pozitif olması, vaatlerden ziyade seçmenin sesine kulak verilmesi, adam-adama markaj diye tabir edilen sıcak siyasi temasa yönelinmesi büyük önem taşıyor.