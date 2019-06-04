AK Parti-MHP ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, -hamurunda HDP katkılı- CHP-İYİ Parti ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu ile "seçim münazarasına varım" demesi, Türk demokrasi ve siyasi tarihine geçecek bir karar oldu.

İki adayın da "aracıyı ve algı yönetimini aşarak" seçmen karşısına çıkacak olması hem ezberleri bozacak hem de bu tarz buluşmaların gelenekselleşmesine öncülük edecek.

Kuşkusuz, başkanlık tartışmasının yapılabilirliği, belli koşulların yerine gelmesine bağlı. Nitekim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında kurulan ilk temasın, bayram sonrası detaylı görüşmeye dönüşmesi bekleniyor.

Programın formatı, yani seçilecek yayın platformu, mekan, sorular, süre, moderatör belli bir uzlaşmayı gerektirecek.

Halihazırda, tüm TV kanallarına ve sosyal medya erişimine açık ortak bir yayın üzerinde çalışma yapılıyor. ABD Başkan adaylarının televizyon performansında olduğu gibi, her iki adaya da aynı soruların sorulması, eşit süre verilmesi, adil bir yayın için üzerinde mutabakata varılan gazeteci/televizyoncuların belirlenmesi gibi ayrıntılar da düşünülüyor.

***

Tabii bu tür yayınların, seçmen açısından belirleyici yönlerini göz önünde bulundurmakta fayda var.Zira... Adayların kıyafet seçiminden beden diline, konulara hakimiyetinden samimiyetine, ikna kabiliyetinden açıklamalarındaki tutarlılığa, rakibe karşı takındığı tutumundan polemik üslubuna kadar pek çok faktör oy verecek vatandaşların kantarında ayrı ayrı tartılıyor. Böylece, kamuoyuna takdim edilen aday profili ile gerçeklerin ne kadar örtüştüğü daha iyi anlaşılıyor. Maç, tek kale olmaktan çıkıyor ve kimin nasıl vitrin kurduğundan ziyade vaatlerine, projelerine, finanse edebilirliğine, İstanbul hayaline ve hedeflerine bakılıyor. Kısaca,iletüm yönleri ile ekranlardan vatandaşın vicdanına ulaşıyor.İzlenme rekoru kırması beklenenyayınında adayların kaderini belirleyecek olan faktör,ilearasındaki farkın fark ettirilmesinden geçecek.