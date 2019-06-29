Eleştiri... Özeleştiri... Tabii ki yapılmalı.

Ama kararında olmalı. Yanına çözüm önerileri de eklenmeli. 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimleri üzerinden AK Parti'nin içinde ve dışında gelişen süreçler dikkatle izlenmeli. Lakin...

Özeleştiri, siyasal zafiyet algısı yaratmamalı.

Ve daha önemlisi, rakip ve akıl hocaları ciddiye alınmalı.

Nedeni gayet açık... "Gezi olayları"ndan bu yana siyasal alana etki eden farklı unsurlar, sanılanın aksine derslerine çalışmışlar. AK Parti'nin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin etki analizlerine kafa yormuşlar. Bu amaçla yerli ve yabancı taktisyenlerin önerilerini dinlemişler.

Devlet kadrolarından belli ölçüde teknik destek almayı başarmışlar.

Maalesef... AK Parti ikliminde büyümüş, sonrasında yanlış ellerde hasat edilmiş kişi ve kurumların aktarımlarından da yararlanmışlar.

Ayrıca... "İttifak sistemi"nin tüm avantajlarını kullanmışlar. Uç toplumsal unsurların temsilcileri ile aylar öncesinden ortak paydada buluşmuşlar. Birbiri ardına gelecek adımları da planlamışlar.

"Meşruiyet, Mağduriyet, Münakaşa" çizgisinde yol haritası çizmişler. AK Parti saflarına taarruz ederek, kişileri birbirine düşürmeyi, sürekli savunmada bırakmayı hedeflemişler. Doğru-yanlış fark etmeksizin sosyal medyada servis edilen her iddianın/ iftiranın taraftar bulabildiğini anlamışlar.

Oluşturdukları sanal gerçekliği, hayatın gerçeği gibi zihinlere yerleştirebileceklerini öğrenmişler. Psikolojik harp yöntemlerini bilenlerden, sinir uçlarına dokunma inceliklerini ezberlemişler.

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Önümüzdeki günlerin çok sürpriz gelişmelere sahne olacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Zira... Ortada,dair sözler dolaşmasına rağmen, bu yönde bir emare yok.vurgusu AK Parti'ye ve liderine çekilecek operasyonun şifresine mi dönüşüyor acaba? Eldeki veriler, rakip kanattan gelen kimi sempati mesajlarına karşın, siyasi rekabetin dozunun artacağını ve -üzülerek belirtmek isterim ki- sertleşebileceğini çağrıştırmakta. AK Parti, yeni nesil iletişim metotlarının kullanıldığı, toplumun en az yarısının manipüle edilebildiği, kendi yaslandığı tabanın ise erozyona uğratıldığı büyük bir meydan okumayla karşı karşıya!.. Orta-uzun vadeyi gözeten yapay zekâ yüklü organizasyonlara, geleneksel araçlarla anlık mukabele etmek ne mümkündür ne de sonuç verir.AK Parti, iç bünyede her türlü sorgulamayı en acı ve açık şekilde yaparken, siyasi hasımlarına malzeme vermeden bu dönemi yönetebilmelidir. Sadece bugünün değil, geleceğin şartlarına göre hareket tarzı benimsemeli, bütünlüğünü muhafaza etmeli, profesyonel görev dağılımlarıyla hassas konuları emanet ettiği prestijli isimlerle millet aklına ve vicdanına seslenerek geleceğe yürümelidir.