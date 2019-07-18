Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık bilançosunu çıkarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun başlattığı hazırlıklar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından, geniş bir çerçevede koordine ediliyor. İşte bu noktada, bazı hususlara özel özen gösterilmesi büyük önem taşıyor...

Sistemin kuvvetli ve zayıf yönleri tespit edilir, iyileştirme önerileri geliştirilirken, yeni bir sistem tartışmasına kapı aralayacak masum görünümlü formüllere karşı uyanık olma sorumluluğu bulunuyor.

Bürokrasiyi azaltma, hızlı ve etkin çalışma hedefiyle kurulan bu sistemde, teknokrat müelliflere ve onların "Dokundurtmayız" takıntılarına prim vermeden, Türkiye'nin geleceğinin öncelenmesi toplumun genel beklentisini yansıtıyor.

Kamu kurumlarından istenen katkıların, resmi yazıya döküldüğünde oldukça dar kapsamda kalabileceği de düşünülerek, kurum ve isim bazında birebir görüşmelerle mesafe alınması gereği ön plana çıkıyor.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekleyecek reformlara ağırlık verilmesi, işleri Ankara'ya yığan zihniyeti kırabilecek fırsatlar sunuyor.

Üstyapı Külliye etrafında şekillenirken altyapıda, "Bakalım ne yapacaklar?" tarzı bürokratik bir duyarsızlığın başladığını bilmek gerekiyor. Bu nedenle kurumlarda, yeni sistemi sahiplenecek farklı dünya görüşlerinden yetkin isimleri yüreklendirme basiretini göstermek etkili çözümleri bünyesinde barındırıyor.

Cumhurbaşkanı'nın, devlet mekanizması içinde son noktada her türlü sorunu çözebilecek konumda tutulmasının sistemik risklere karşı sigorta görevi gördüğü kabul edilirken Reis-i Cumhur'un imza yükünün azaltılması gerekliliği de eş anlı olarak vurgulanıyor.

Ofis ve politika kurullarınca gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanması, gerekli görülen ölçüde kamuoyu ile paylaşılması, kurumsal hafızaya yazılacak bilgiler için sekreteryasının kurulması hararetle bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı makamının değerini ve ağırlığını muhafaza eden, yürütme-yasama-yargı ilişkilerinde dengeyi esas alan, demokratik kültürün kökleşmesine hizmet eden, gelenekselleşecek örnek davranış kodları üretilmesi talebi sıkça dile getiriliyor.