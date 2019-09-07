Şöyle bir hatırlayalım...

Görünür gerçekliğinden daha yüksek siyasi neticeye ulaştı.

Kamuoyu yönetimine dair kendisine telkin edilen teknikleri birebir uyguladı.

Eriştiği imaj düzeyi sayesinde, hata yapsa dahi kendisine şimdilik kredi açılmasını sağladı.

İstanbul seçimine ilişkin hukuki süreç devam ederken öyle iştahlıydı ki "Mazbatamı verin. Kaybedecek zaman yok. Bir an önce hizmete başlamak istiyorum!" diye ortalığı ayağa kaldırdı.

Sonra...

İstanbul'u sel götürürken tatilde olduğu anlaşıldı. Ama asıl önemlisi... Mega şehir sıkıntılı şartlarda iken görevinin başına davet edilmek istenmesine karşın, Bodrum'daki Başkan'a ulaşılamadığını bizzat yakın ekibi açıkladı.

Derken...

İstanbul'da şöyle bir göründü, iş yeleği ile olay yeri inceleme fotoğrafı verip, aynı akşam apar topar yine Bodrum'a döndü.

Haliyle, tepki çekti.

Ve konu, sadece tatil ısrarına indirgendi.

Evet... Doğruluk payı vardı.

İyi de gerçek tam olarak böyle miydi?

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