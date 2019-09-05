Tarih, 9 Ağustos 2014.

Bir gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var.

Son miting Konya'da...

O günlerde, Başbakanlık için adı geçen dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bir grup gazeteciyi evinde misafir etti.

Davutoğlu, gerek başkanlık sistemi hakkında gerekse Cumhurbaşkanı- Başbakan arasında yaşanabilecek yetki çatışması noktasında öyle sivri cümleler kurdu ki daha o anda bunların "kayıtdışı" tutulması rica edildi. Ama...

"Yazılabilir" sınırlarda kalan, arşivden çıkardığımız notlarımız da bugüne ışık tutacak yeterli sayıda mesajı barındırıyor.

Bu detaylara girmeden önce şu üç hususun altını çizmekte fayda var:

1- Kurumsal olarak AK Parti'nin, lider olarak Erdoğan'ın, kimin ne yaptığına odaklanmaktan ziyade, "Biz, kendi işimize bakalım" çizgisinde karar kıldığı görülüyor.

2- Eski Başbakan Davutoğlu, şayet birkaç ay daha görevde kalsaydı, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devlet kurumları ciddi gruplaşmanın eşiğindeydi.

"Reisciler-Hocacılar" ikilemi, söylem olmaktan çıkarak fiiliyatta krize dönüşmekteydi.

3- Erdoğan, Davutoğlu'na güvenini yitirmişti ve bu hususu partinin yetkili isimleriyle de paylaşacak aşamaya gelmişti.

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Genel başkanlığını, başbakanlığını üstlendiği AK Parti'den ihraç edilmesi gündeme gelen Davutoğlu, Ağustos 2014 şartlarında, daha Başbakan olarak önünün açılacağı netleşmemişken dahi, bu makam için aylar öncesinden hazırlık yaptığı, ekibini kurduğu izlenimi vermişti.AK Parti o kadar ciddi sınavlardangeçti ki oluşan teamüller AK Parti'yikorur.Beklendi ki... Daha önceANAP'ta, CHP'de olduğu gibi fraksiyonlaşsınlar,şucular densin, buculardensin... Bu fraksiyonlaşma AK Parti'dedoğdu mu?Gezi'den bu yana,Hedef bu! Ne vefa duygusunasahip AK Parti kadroları SnErdoğan'ın kenara itilmesine izin verirne siyasetin doğası buna imkan tanır nede 2023 ideali varken tutup da gereksizbir tartışmanın içine girilir.Davutoğlu,sorusuna isedemişti.Ahmet bey, bu çağda Türkiye için gönderilmiş, özel işler yapmakla mükellef kılınmış, seçilmiş bir insan olduğunu hep düşündü.AK Parti'nin akışını eleştiren Sn Davutoğlu'nun, neredeyse tarihin akışını değiştirmekle kendisini sorumlu addeden fikriyatta olması bile başlı başına bir göstergedir.Madem değerlendirmelerimizi tarih üzerinden sürdürdük... Yazımızın sonunu da -eski defterleri açma akımına kapılmadan- o noktadan bağlayalım...Sn Davutoğlu'nun, tarih yapımı iddiasını icra etmeden önce, yakın tarihe ilişkin Şam-Pensilvanya-Berlin hattında şahsen aydınlatması gereken konuların varlığı Ankara'da henüz unutulmuş değil!