Türkiye, halihazırda dört eksendeki kıpırdama ile yine bir sınavdan geçiyor.

1- Amerikan mandacılığı. ABD taraftarlığı veya korkusu ile şekillenmiş aktörlerin, kritik devlet kararlarına etkisi.

2- Yeniden motive olduğu izlenimini veren FETÖ'cüler. Kısmen devlette pozisyon alma veya paçayı sıyırma aşamasına geldiğini düşünen figürler! Allah'tan, Cumhurbaşkanı, FETÖ ile mücadele kararlılığından taviz vermiyor da bu tarz başını kaldıranlar kamuoyu oluşturamıyorlar.

3- PKK patentli Kürtçülük faaliyetleri. Bilhassa teröre karşı duran Kürt kökenli vatandaşlara, özellikle canı yanan analara hakettiği ilgiyi göstermeyen lakin konu terör örgütü mensupları veya siyasi kanadı olunca üst perdeden konuşanlar.

4-Yeni oluşum iddiasıyla yola çıkan, yüce değerlerden bahsetmekle birlikte, iktidara ulaşmak için tavizlere açık olduğu izlenimi veren karakterler. Türkiye'yi, çok merkezli dış politikadan uzaklaştırarak sadece AB ve NATO'ya çapalamaya meyilli, Suriye-İsrail-Mısır bloğu ile ön şartsız el sıkışmaya hazır, Kürt sorununun çözümü için hukuki ve siyasi vaatlerde bulunmaya yatkın isimlerin görünür gelecekte ne kadar şansı olduğunu milletin feraseti tayin edecek.

Bütün bu hassas hususların gerek devlet ve politika sahnesindeki gerekse sivil ve dış ayaktaki müttefikleri ile canlı tutulduğunu gözardı etmemek gerek!