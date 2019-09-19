Biz, devletin ebed müddet olduğunu kabul ederiz. Türkiye'nin dokusu da bu inançla harmanlanmıştır. Siyasetteki ittifaklar ise devletin bekası söz konusu olduğunda kadim birlikteliklere dönüşebildiği gibi mutlak iktidar karşıtlığı da geçici işbirliklerine zemin hazırlayabilmektedir.

Hali hazırda iki ana eksen olarak Cumhur ve Millet ittifakları bu ana başlıklar altında değerlendirilebilir.

Öyle ki geçenlerde MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın sürekliliğini terörle mücadelenin neticeye ulaşması, siyasi ve ekonomik istikrarın pekişmesi, anayasal sistemin oturması şartlarına bağladı.

Buna karşılık, Cumhurbaşkanı'nın 30 Ağustos'taki davetine katılan siyasi aktörlerin bileşimi ve Külliye'deki görüşme trafiği, görünür gelecekte Millet İttifakı zemininde kaymalar yaşanabileceğini, hiç değilse HDP ile aynı fotoğraf karesinde görünmenin ağırlığından uzaklaşılacağını hissettirmekte.