EYT ekonomiyi çökertmeye yönelik bir adım

Katar ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, EYT hamlesinin ekonomiyi çökertmeye yönelik bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan, Tank-Palet Fabrikası ile ilgili iddiaları da yalanladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'a yaptığı günü birlik ziyaretin ardından dönüş yolunda uçakta ekonomi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Tank-Palet fabrikası ile ilgili ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili siyasi manipülasyon yapıldığını kaydederek, bunun ülke ekonomisini çökertmeye yönelik bir adım olduğunu, yakında toplumun çoğunluğunun kabul edeceğini söyledi. Erdoğan'ın ekonomi sohbetinden öne çıkan mesajlar şöyle:



TANKI GÖRSE BAŞKA ŞEYE BENZETİR

Kılıçdaroğlu tank palet fabrikası ile ilgili iddialarda bulunuyor. İşin aslı nedir? Bay Kemal tankı görse herhalde başka bir şeye benzetir. Başbakanlığım sırasında Altay tankının prototipini Arifiye'de gördüm. Öncelikle Arifiye'nin baştan aşağı elden geçmesi lazım. Çok ciddi makine teçhizat alımı ve yatırım gerekiyor. İlk etapta 50 milyon dolarlık yatırım yapılmalı ki Arifye'yi yeniden ayağa kaldırmış olalım. "Savunma Bakanlığı 50 milyon dolarlık yatırım yapabilir mi?" diye konuştuğumuz süreçte, Altay tankı ihalesini kazanan BMC Grubu böyle bir yatırıma talip oldu. 50 milyon dolarlık harcamayı BMC yapacak, bir süre burada kalacak.







Bay Kemal sen şu ana kadar hiç gördün mü? Altay tankı nedir haberin yok. Kalkıp sadece oradaki işçiyi, vatandaşı tahrik ediyorsun. Yalandan başka bir şeyin yok. Fabrikanın satışı diye bir şey de söz konusu değil. "Satıldı" diyorsun. Öyle bir rakam ortaya koyuyor ki "20 milyar dolar" diyor. Sen nasıl böyle bir rakam söylüyorsun? 20-25 yıl önce kurulmuş fabrikayı düşündüğünüz değerle satamazsınız. Ancak arsasını satabilirseniz satarsınız. Ki burada satış da yok. Zaten içeride bütün makineler eskimiş. Şimdi 50 milyon dolarlık yatırımla makineler yenilenecek. Arifiye Tank Palet Fabrikası yepyeni teknolojiyle ortaya çıkarak, inşallah Silahlı Kuvvetlerimize gereken desteği verecek.



EYT KAYBETTİRİR

EYT olayı fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, buradan ne elde ederiz diye bakıyor. Çok açık net söyledim. Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz.



ARİFİYE'DE SATIŞ DEĞİL, TAHSİS YAPTIK

BMC, Sakarya Karasu'daki arazisine, İzmir'deki fabrikalarını taşıma kararı aldı. Bu süreci BMC'nin çok iyi değerlendirmesi için de böyle bir yer lazımdı. Talebe olumlu baktık. Burada satış yapmadık, tahsis yaptık. Bu tahsis süresi içerisinde aynı zamanda 50 milyon dolarlık yatırımı da oraya yapacak. BMC ayrıca tank bakımlarına başladı. 600 kadar Leopard tankının bakımı önem arz ediyor. Arifiye 50 milyon dolarlık yatırımdan sonra daha güçlü hale gelecek.



DOLARI BIRAKIN TÜRK LİRASI'NA DÖNELİM

AK Parti Grup Toplantısı'nda da konuşan Başkan Erdoğan, ekonomideki toparlanma sürecinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Açıklanan her veri bu gerçeği doğruluyor. Perakende satış hacmi yüzde 2.7 arttı. Borsa 18 ayın zirvesini gördü. OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Tüketici güven endeksi yüzde 5.2 arttı. Ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8.5 arttı. Reel kesim güven endeksi, kasımda 102'ye yükseldi. İmalat sanayisindeki kapasite kullanım oranı son 15 ayın zirvesine çıktı. Ülkemizin risk primi 300'e kadar geriledi" dedi. "Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya devam edecek" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Tüm milletime sesleniyorum; Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk lirası artık kaybettirmiyor" çağrısında bulundu. Son dönemde bölgedeki kimi ülkelerde Türkiye menşeli ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifimiz, Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada satış mağazası açacak. Bu sayıyı artırmaya devam edecek" diye konuştu.



TEK HANELİ ENFLASYON VE FAİZ

Şu anda Türkiye faizde, enflasyonda bütün baskılara rağmen arzu edilen yere doğru geliyor. Allah'ın izniyle 2020'de, enflasyonda ve faizde birbirini tetiklemek suretiyle inşallah kalıcı tek haneler görülecek. Zaten tek haneliye döndükten sonra Türkiye'de paranın konumu da ekonominin konumu da çok daha farklı hale gelecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın.



AYLIK BAĞLAMA ORANI DÜŞMEDİ

Aylık bağlama oranlarının düşmesi iddiası doğru değil. Türkiye'de emeklilik rejiminde iki ayrı tarihte düzenleme yapıldı. 2000 öncesi ve sonrası ile 2008'i izleyen süreç. Burada muhalefet şunu istismar ediyor; eskiden daha az prime karşın daha yüksek aylıkla, daha erken emeklilik vardı. Erken emeklilik, süper emeklilik gibi uygulamalar değiştirildi. Bu tarihten sonra prim ödemeye başlayanların aylık bağlama oranları ile öncekilerin aynı değil.



ALTAY TANKLARI ÜRETİLECEK

Altay tankı üretiminin olmayacağı gibi bir şey söz konusu değil. Biz tankın geliştirilmesine neredeyse 500 milyon euro harcamışız. Böyle bir yatırım yapılmış şimdi çıkıp birileri diyor ki "Altay tankı üretilemeyecek." Bunu sana kim söyledi? Ben bizzat testlerini izledim. Altay tankı başarılı şekilde orada havuzlardan tutun da çukurlara giriş çıkışına varıncaya kadar gayet iyiydi.